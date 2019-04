Skräckromaner + FÖLJ

Spökjägaren Lorraine Warren död – blev 92 år

avVictor Stenquist

NÖJE 20 april 2019 15:09

Spökjägaren Lorraine Warren har dött – 92 år gammal.

Amerikanskan somnade in i torsdags.

Lorraine och maken Ed Warrens spökhistorier la grunden till framgångsrika filmserier som ”Huset som gud glömde” och ”The conjuring”.

Redan 1952 startade Lorraine Warren The New England Society for Psychic Research tillsammans med maken Ed.

Sedan dess har hon gjort sig ett namn som en av historiens mest kända spökjägare. Paret var upphovsmakare till flera spökberättelser som blivit kända världen över.

I torsdags tog Lorraine sitt sista andetag.

”Hon somnade stillsamt in i sitt hem i natt”, skriver svärsonen Tony Spera på Facebook.

Foto: AP Lorraine Warren and Vera Farmiga på premiärfest för filmen ”The Conjuring”.

Hävdat att huset hemsöktes

Som självutnämnda utredare av det övernaturliga skrev paret Warren om flera fall av påstått paranormala incidenter i USA.

Historierna inspirerade till en rad olika filmer och tv-serier. Bland andra de framgångsrika filmerna om Annabelle.

Historierna om terrorn i Amityville, där det verkliga paret George och Kathy Lutz hävdat att huset de köpt var hemsökt har filmats i många varianter .

LÄS OCKSÅ PLUS Spökjägarnas liv blev skräcksuccéer

LÄS OCKSÅ Warner stäms på 8 miljarder – om inte spöken finns

20 april 2019 15:09