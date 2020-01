Pojkvännens tal till Bianca Ingrosso: ”Framtida fru”

avNatalie Demirian

Publicerad: 02 januari 2020 kl. 00:07

Bianca Ingrosso, 25, firade sin födelsedag med en stor nyårsfest.

Under kvällen höll bland annat av och på-pojkvännen Phillipe Cohen, 25, ett tal.

– There she was, my future wife, sa han under talet.

Flera kända profiler var på plats när Bianca Ingrosso bjöd vänner och familj till en stor nyårsfest för att fira att hon fyllde 25 år dagen innan.

Pernilla Wahlgren är en av många som dokumenterade kvällen på Instagram. Bland annat filmade mamman till födelsedagsbarnet när Benjamin Ingrosso kallade upp Phillipe Cohen på scenen och introducerade honom som Bianca Ingrossos pojkvän.

”Där var hon”

Under talet verkar Phillipe Cohen blicka tillbaka till ett särskilt ögonblick och säger:

– Det var filmiskt på något sätt. det låter väldigt cheesy men det var typ som i den filmen när allting stannar upp och det är ingen musik längre. Och det är bara en monolog med någon kille som står och pratar och bara tänker ”there she was, my future wife”.









1 av 3 | Foto: CAROLINA BYRMO Bianca Ingrosso.

Firade jul tillsammans

Att Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen är tillsammans igen efter en lång av och på-period är ett rykte som har cirkulerat länge. Bland annat firade Bianca Ingrosso jul med hans familj i år och de har synts ihop flitigt på sociala medier och i Bianca Ingrossos Youtube-video.

Frågorna om relationsstatusen har tidigare strömmat in från Bianca Ingrossos följare, men varken hon eller Phillipe Cohen har valt att göra något officiellt uttalande om förhållandet.

