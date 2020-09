”På spårets” nya husband: Hellacopters och First aid kit

Fem nya akter står för musiken i årets säsong

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 03 september 2020 kl. 11.12

Foto: Mous Lambrabat, Pixeleye, SVT, Andreas Almqvist och Samuel Petersson. Little dragon, Franska trion, The hellacopters, Rebecca & Fiona och First aid kit blir nya husband i ”På spåret”.

Fyra blir fem när SVT återigen byter husband i ”På spåret”.

Bland akterna finns Rebecca & Fiona, Franska trion och The hellacopters.

– Vi har ett uppställ med husband som känns roligt, varierat och lyxigt, säger producenten Charles Franz i ett pressmeddelande.

SVT:s långkörare fortsätter med nya husband i ”På spåret”. Förra året valde kanalen att efter tio år ersätta Augustifamiljen med fyra olika akter som stod för musiken i det populära frågesportsprogrammet och i år blir det hela fem olika akter.

Little dragon, Franska trion, The hellacopters, Rebecca & Fiona och First aid kit blir det som kommer framträda i säsongen som kommer att ha premiär i november och som vanligt sträcka sig över årsskiftet.

- På spåret kommer tillbaka som vanligt, trots pandemin, och vi har ett uppställ med husband som känns roligt, varierat och lyxigt. Det ser lovande ut för musiken i säsongen, säger säger ”På spårets” producent Charles Franz i ett pressmeddelande.

Fraqmträtt hos Letterman

Little dragon har släppt sex album och bland annat uppträtt i ”The David Letterman show” i USA. ”På spåret”-säsongen 2018–2019 gästades av bandets sångerska Yukimi Nagano. Franska trion består av Matti Ollikainen, Viktor Turegård och Christopher Cantillo och musikstilen beskrivs som en blandning av rock, blues och visa.

The hellacopers återförenades 2016 efter ett åtta år långt uppehåll, men ursprungligen bildades bandet redan 1994, då som nu med Dregen och Nicke Andersson som frontmän. Grammisbelönade Rebecca & Fiona gör ett gästspel som husband i ”På spåret” under ett program, den så kallade andra chansen som sänds i slutet av januari nästa år medan First aid kit står för musiken under hela slutspelet.

”På spåret” har säsongspremiär fredag 27 november.

FAKTA Här är husbanden i ”På spåret” ► Grupp 1: Little dragon (27 nov, 4 dec, 11 dec) ► Grupp 2: Franska trion (18 dec, 25 dec, 1 jan) ► Grupp 3: The Hellacopters (8 jan, 15 jan, 22 jan) ► Andra chansen: Rebecca & Fiona (29 jan) ► Slutspel: First Aid Kit (5 feb, 12 feb, 19 feb) LÄS MER

