Så har ni aldrig sett Johan Widerberg tidigare

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 29 januari 2020 kl. 18.26

GÖTEBORG. Han spelar man, hustru, hennes älskare, ett 7-årigt barn och bebis – i en och samma film.

Johan Widerberg, 45, gör nog den märkligaste skådespelarinsatsen av alla under Göteborg Film Festival.

– Filmen kom till för att regissören och jag lärde känna varandra på våra barns förskola, säger han.

Johan Widerberg i filmen Midas

Filmen som Johan Widerberg är med i heter ”Midas” och är en av kortfilmerna som tävlade i Startsladden, där vinnande film får 350 000 kronor.

Det priset gick till Julia Lindströms ”Daddy's girl”. Men Jakob Markys ”Midas” är onekligen den av de åtta filmerna som står ut mest, då Johan Widerberg spelar fem roller: huvudpersonen, hans hustru, hennes älskare, ett 7-årigt barn och en bebis.

Johan och jag träffas när han är på blixtvisit i Göteborg under bara några timmar, i samband med en av visningarna av Startsladden-filmerna.

Under filmfestivalen syns han faktiskt i två filmer. I Jens Jonssons norska storfilm ”Spionen”, om skådespelerskan Sonja Wigert (1913-1980) och hennes dubbelroll som spion åt både svenskar och tyskar under andra världskriget, spelar Johan en tysk spion i Stockholm.

Men det är i den märkliga kortfilmen han gör starkast intryck.

– Den kom till så att jag hade min dotter på förskolan på Södermalm i Stockholm. Man träffar andra förskoleföräldrar varje dag, man fattar inte tycke för alla, men där var en snubbe jag ganska omedelbart kände att det där är någon som man kan lägga bakom örat.

Johan Widerberg i filmen Midas

Det var Jakob Marky, framgångsrik reklamfilmsregissör.

– Där håller han toppnivå, men jag visste inte vem han var innan vi lärde känna varandra.

Jakob Marky säger:

– Johan är en helt otrolig skådespelare, tyvärr bortglömd och missanvänd i dagens svenska filmindustri. ”Midas” är verkligen ett mästarprov från hans sida.

Johan berättar varför han tände på att vara med i filmen.

– Manuset var svinkul. Och det representerar något jag saknar i svensk film. Där fanns en sorts lekfullhet och vilja att vrida lite på realismen.

Det blir ju helt skruvat när ett barn har ditt vuxna ansikte. Hur gick det till att göra de scenerna?

– Det är sådan där facemappingteknologi som jag inte kan så mycket om. Man liksom ”målar” dit mitt ansikte på en pojkkropp.

FOTNOT: Startsladden-filmerna visas fredag och söndag. Och ”Midas” visas som förfilm innan Amanda Kernells ”Charter” på fredag.

