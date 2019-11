Daft Punk + FÖLJ

”Markus Larsson och de andra har rätt”

avPer Bjurman

23 november 2019 23:38

NEW YORK. Ja, jo.

Markus Larsson och de andra har rätt.

Daft Punks ”Random Access Memories” var det här decenniets bästa album.

Foto: Matt Sayles / SCANPIX SWEDEN Den franska duon Daft Punk

I och för sig vet jag inte om tiotalet verkligen var ett ”riktigt” decennium.

Det känns ju inte så. Vare sig de tio första åren av 00-talet eller de som följt har ju haft tillnärmelsevis lika tydliga konturer som exempelvis 60-, 70- eller 80-talet. Hur lät 00-talet? Vad har 10-talet haft för specifik look? Ingen aning.

Och egendomligt nog var det lika förra seklet. Ingen talade någonsin om 1910-talet. 20-talet var, på något vis, första gedigna årtiondet.

Antagligen blir det lika nu och därmed går det att säga att hela 2000-talet börjar först om en dryg månad.

Men nu nu råkar vi vara vid den här – kanske helt ovidkommande – tidpunkten och ingen nöjeskrönikör värd namnet missar ju chansen att lista ”decenniets album”.

Som enligt många är Daft Punks ”Random Access Memories” från 2013 och jag kan som sagt bara hålla med.

Det var ett euforiskt konfettiregn som aldrig tog slut, ljussatt med det gnistrande skenet från en discokula större än själva solen. Snacka om att ge life back to music.

Här är är hela Topp 30-listan och ja det är bekant att såna som Kanye, Solange, Frank Ocean och Jamie xx gjort skivor som anses, och kanske är, viktigare. Men det här är de som ligger mig varmast om hjärtat.,

1. Daft Punk – Random Access Memories (2013), 2. Family of The Year – Goodbye Sunshine, Hello Nighttime (2018), 3. Bruce Springsteen – Western Stars (2019), 4. Zephaniah O’Hora – This Highway (2017), 5. Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen (2019), 6. Robyn – Body Talk pt 1 (2010), 7. Adele – 25 (2016), 8. David Bowie – Blackstar (2016), 9. Angus & Julia Stone – Down The Way (2010), 10. Dr John – Locked Down (2012), 11. Alison Krauss – Windy City (2017), 12.Kendrick Lamar – Damn (2017), 13. Thåström – Centralmassivet (2017), 14. Gillian Welch – The Harrow & The Harvest (2011), 15. Black Keys – El Camino (2011), 16 .Midland – Lit it Roll (2019), 17. Chris Stapleton – From a Room; Vol 1 (2017), 18. Lori McKenna – The Bird & The Rifle (2016), 19. Beyonce – Lemonade (2016), 20. Leonard Cohen – You Want It Darker (2016), 21. David Byrne – American Utopia (2018), 22. The Family of The Year (2015), 23. Luke Elliot – Dressed For The Occasion (2017), 24. Jim James – Eternally Even (2016), 25. Alabama Shakes – Boys & Girls (2012), 26. Spiritualized – Sweet Heart Sweet Light (2012), 27. The Highwomen (2019), 28. Håkan Hellström – 2 steg från paradise (2010), 29. Robyn – Honey (2018), 30. Leon Bridges – Coming Home (2016).

ORSAKER TILL EXTAS

•Erin Enderlin – Faulkner country (Album)

– Det är nästan så den här country-ängeln går rakt in på listan ovan.

•Rosanne Cash – Time (Singel)

– Fullständigt briljant Tom Waits-cover.

•Doctor Sleep (Film)

– Ah, att efter 39 få checka in på Overlook Hotel igen…

