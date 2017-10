”Unga mammor” får tillökning – hoppas att fästmannen ska fria



1 av 2 | Foto: Bild från TV3

Linn Andersson, 19 år, är den nya deltagaren i ”Unga mammor”.

Nu vill hon ta nästa steg i livet och hoppas att fästmannen snart friar.

– Jag tjatar varje dag på Marcus, säger hon i ett pressmeddelande från TV3.

Linn Andersson, 19 år, kommer från Örebro och väntar sitt första barn med pojkvännen Marcus, även han 19 år. Nu kommer hon in som ny mamma i de nio sista avsnitten av ”Unga mammor”.

Linn Andersson tog studenten i våras och har en blogg med över 150 000 läsare varje dag. l ett pressmeddelande från TV3 berättar hon att graviditeten var planerad. Paret höll det dock hemligt för föräldrarna i början.

– Vi var jättenervösa för hur våra föräldrar skulle reagera. Vi slog in två gravidstickor som vi lämnade på bordet hemma hos våra föräldrar, sedan drog jag och Marcus till landet. Som tur var blev de jätteglada, säger Linn Andersson i pressmeddelandet.

Hoppas på frieri

Paret har varit förlovade i tre år redan. Nu när de enligt lag är tillräckligt gamla att gifta sig och även har barn ihop hoppas Linn Andersson på ett frieri.

– Jag tjatar varje dag på Marcus och hoppas att han ska fria till mig “på riktigt” nu, säger hon.

Tittarna kommer få följa den nya mamman från slutet av hennes graviditet fram till förlossningen där dottern Tindra ser dagens ljus.

– Det har varit väldigt speciellt att spela in under den här perioden. Tv-teamet var med oss in och filmade på BB. Det ska bli jättekul att se, säger Linn Andersson.

Nya avsnitt av ”Unga mammor” kommer ut onsdagar och torsdagar kl. 19.00 på Viafree och sänds söndagar kl. 16.00 på TV3.

