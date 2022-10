Rock’n’roll-legendaren Jerry Lee Lewis är död

Två dagar efter den felaktiga dödförklaringen

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis är död, uppger bland annat AP.

Rock’n’roll-legendaren dog i sitt hem i Mississippi med sin fru vid sin sida.

Han blev 87 år gammal.

Den amerikanska rocklegendaren Jerry Lee Lewis är död, det skriver bland annat nyhetsbyrån AP.

På stjärnans hemsida hyllas nu stjärnan.

”Lewis, den sista sanna, stora rock-ikonen, som var i ett äktenskap med blues, gospel, country, honkytonk och råa, bultande scenuppträdanden som till och med hotade en ung Elvis Presley så mycket att det fick honom att gråta, har dött.”

Texten på hemsidan är skriven av Rick Bragg, en Pulitzer-vinnande New York Times journalist.

Bragg skriver att Jerry Lee Lewis överlevde alla stora rock’n’roll-ikoner.

”Han var där från början med Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Holly och resten av dem, och såg dem försvinna en efter en tills han var ensam kvar att vittna om och sjunga om födelsen av rock’n’roll”, skriver Bragg.

Jerry Lee Lewis fru: ”Han var redo”

Lewis publicist bekräftar även för tidningen Rolling Stone att han dog i sitt hem i Mississippi, USA, med sin fru Judith Coghlan Lewis vid sin sida.

– Han sa att han var redo att möta Jesus, säger hon.

Judith Coghlan Lewis var rock-ikonens sjunde fru. Han lämnar efter sig henne samt de fyra barnen Jerry Lee Lewis III, Ronnie Lewis, Pheobe Lewis och Lori Lancaster.

Jerry Lee Lewis blev 87 år gammal.

Dödförklarades felaktigt

För bara två dagar sedan dödförklarades Jerry Lee Lewis felaktigt. Den amerikanska nöjessajten TMZ, som spred uppgifterna, tvingades gå ut och be om ursäkt.

”Vi fick berättat för oss av någon som påstod sig vara Lewis talesperson att han hade avlidit”, skrev TMZ.

Jerry Lee Lewis karriär

Jerry Lee Lewis räknas som en av de första riktigt stora rockstjärnorna.

Han slog igenom 1957 med låten ”Whole lotta shakin’ goin’ on” och släppte kort därefter superhiten ”Great balls of fire”.

Totalt har han gett ut över 40 studioalbum under sin långa karriär. Det senaste, ”Rock & roll time”, kom 2014.

Han blev invald i Rock and Roll Hall of Fame redan 1986, och så sent som för knappt två veckor sedan tog han plats även i Country Hall of Fame.

Här kan du läsa mer om Jerry Lee Lewis liv och karriär.