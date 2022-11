Kärleken är över mellan Ansel Elgort och barndomskärleken Violetta Komyshan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

Efter 10 år tillsammans går skådespelaren Ansel Elgort och ungdomskärleken Violetta Komyshan skilda vägar.

Det bekräftar Violetta Komyshan för E! News.

”Jag är singel. Nu är det tid för mig att blicka framåt och lägga fokus på mig själv”.

Skådespelaren Ansel Elgort och ungdomskärleken Violetta Komyshans kärleksvals är över.

Det bekräftade ballerinan Violetta Komyshan – efter månader av spekulationer – för E! News.

”Jag är singel. Jag är 26 år, så nu är det tid för mig att blicka framåt och lägga fokus på mig själv”.

helskärm Ansel Elgort, 28, tillsammans med Violetta Komyshan, 26, New York, 2018.

Ger tips till andra singelkvinnor

I veckan gick Violetta Komyshan röda mattan på öppningskvällen av designern Thierry Muglers utställning på Brooklyn museum.

Av E! News fick hon frågan hur hon känner inför sitt nya singelliv:

”Jag tycket att det är roligt”, svarade hon och gav tips till andra singelkvinnor:

”Fokusera på dig själv och dina passioner”.

helskärm Exparet på Oscarsgalan, 2018.

Träffades på prestigefylld skola

Det tidigare paret träffades på den prestigefyllda scenkonstskolan Fiorello H. Laguardia High school i New york.

Där studerade den nu 28-åriga Ansel Elgort drama medan Violetta Komyshan studerade dans.

I en intervju med Cosmopolitan berättade Violetta Komyshan att det slog gnistor mellan henne och skådespelaren när de såg varandra i skolmatsalen en dag – därefter blev de vänner och började sedan dejta.

Kärleken höll i sig i 10 år.

Senast paret gjorde ett offentligt framträdande var i juni 2021 på premiären av Steven Spielbergs adaptering av musikalen ”The West side story”.

I den Oscarsvinnande filmen spelar Ansel Elgort rollen som Tony.

Sedan dess har paret lagt upp enstaka bilder och videos på varandra på sociala medier.

Anklagas för sexuella övergrepp

Ansel Elgort är aktuell i rollen som den amerikanska journalisten Jake Adelstrein i HBO Max-serien Tokyo Vice.

Men redan 2014 nådde han internationell stjärnstatus med sin insats som cancersjuka Augustus i The Fault in our stars.

I juni 2020 anklagades skådespelaren för sexuella övergrepp av en kvinna på Twitter.

Enligt kvinnan var hon minderårig när Ansel Elgort begick övergrepp på henne.

Ansel Elgort har dementerat anklagelserna på sociala medier.

”Jag har aldrig och skulle aldrig begå ett övergrepp på någon”, skrev skådespelaren på Instagram.