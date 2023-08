Alla deltagare i ”Good luck guys” säsong två

Youtubers vs Tiktokare

Publicerad 14:37

Dela artikeln

”Good Luck Guys” återvänder till Prime Video för en andra säsong den 10 november.

Där kommer sex influencerpar försöka överleva på en öde strand i Thailand - utan mobiltelefoner och sociala medier.

Här är alla deltagare.

Programledare: Kodjo Akolor, 42.

helskärm Kodjo Akolor.

Lag orange: Ann Söderlund, 50, och Fi Lindfors, 43

Ann är journalist, programledare, författare och som i dag är aktuell med podcasten ”Inte din mamma” tillsammans med Sanna Lundell.

Fi är influencer, feminist, debattör, föreläsare och i år aktuell med boken ”Big dick energy – den ultimata guiden till vad kvinnor vill ha”.

helskärm Ann Söderlund och Fi Lindfors.

Lag lila: Marcus Dübois, 27, och Ilona Thörner, 23

Freestyle motorcross-proffset Marcus bjuder till vardags in sina 170 000 prenumeranter på YouTube att följa med på alla hans galna upptåg. Sedan ett år tillbaka delar han och flickvännen Ilona med sig av sin vardag på kanalen.

helskärm Marcus Dübois och Ilona Thörner.

Lag rosa: Isa Östling, 19, och Tilda Törnqvist, 26

Isa är influencern från Västerås som fick sitt stora genombrott på Tiktok under pandemin där hennes videor gick viralt. Tilda är också ett stort namn på Tiktok, men blev kändunder sin medverkan i ”Paradise hotel” 2021.

helskärm Isa Östling och Tilda Törnqvist.

Lag blå: Johanna Öholm, 28, och Sebastian Tardos, 26

Johanna är känd från bland annat Jocke och Jonnas ”Spökjakten” och sin tidigare YouTube-kanal ”Gustav och Johanna”. Sebastian har utsetts till Sveriges fjärde mäktigaste på YouTube 2020, “Årets Förebild” under influencergalan Hey You Awards, släppt låten ”Proud” och varit DJ under Samir och Victors turné.

helskärm Sebastian Tardos och Johanna Öholm

Lag röd: Sara Bolay, 31, och Elin “Woodie” Skog, 26

Duon är kända realityprofiler som båda varit med i flera säsonger av bland annat ”Ex on the beach”.

helskärm Sara Bolay och Elin “Woodie” Skog.

Lag gul: Oscar “Gordon” Dewoon, 28, och Victor Dewoon, 26

Oscar startade sin YouTube-kanal 2019. Två år senare hade han ett av Sveriges mest tio sedda klipp på YouTube. Idag syns Victor ofta i broderns videos och tillsammans gör bröderna humorvideos.