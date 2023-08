Dregen svårt skadad i olycka med bildörr: ”De skruvade tillbaka fingrarna”

Hoppas kunna spela igen i slutet av augusti

Publicerad 20:07

Dregen har skadat handen allvarligt efter att ha klämt handen i en bildörr.

Rockgitarristen tvingades sedan till en operation.

– De skruvade tillbaka fingrarna, säger han till Aftonbladet.

Gitarristen Dregen, 50, är närmast en institution i den svensk rockvärlden med sina band Backyard Babies och The Hellacopters.

Under sommaren har The Hellacopters spelat i bland annat Spanien, men härom veckan var olyckan framme. Dregen skadade olyckligt sin vänsterhand under turnén och tvingades uppsöka vård på Sophiahemmet i Stockholm.

helskärm Dregen.

Spansk gitarrist fick hoppa in

På Instagram lade han ut en bild på en röntgenbild och sitt bandage. Under skrev han:

”Vi har dåliga och bra nyheter. De dåliga är att Dregen har skadat sin hand och inte kan uppträda på Tsunami festival. Det suger ordentligt, men de goda nyheterna är att han får vård av den bästa handspecialisten i Stockholm och enligt honom kommer handen att läka fort”, ett inlägg som är undertecknat av The Hellacopters.

Medan Dregen fick vård i Stockholm hoppade en spansk gitarrist in i hans ställe och enligt Instagram var Dregen nöjd med sin stand in.

helskärm Nicke Andersson och Andreas Dregen från The Hellacopters.

”De skruvade tillbaka fingrarna”

När Aftonbladet får tag på Dregen berättar han vad som hänt.

– Jag har fått en bildörr över handen och fingret. Det är på vänsterhanden, men va fan… Det löser sig nog. Jag opererade mig igår och läkarna är duktiga. De skruvade tillbaka fingrarna så nu har jag lite skruvar och grejer i handen.

Kommer du att kunna spela gitarr igen?

– Nästa gig är på KB i Malmö den 29 augusti, då är det tänkt att jag ska lira, säger Dregen och låter hoppfull.

Hoppas kunna spela i Malmö den 29 augusti

På Dregens Instagram kan man se en röntgenbild där man ser att långfingret är ”lagat” med två skruvar. Han skriver att ingreppet var lyckat, men att det inte läker så fort som han hade hoppats.

Dregen lade några dagar senare ut en bild på en sargad hand med en mängd stygn. Under bilden citerade han sin läkare som också tror han kan stå på scenen igen i slutet av månaden.

”Den läker bra och jag tror personligen att du kan spela och uppträda med The Hellacopters på KB i Malmö den 29 augusti”.