Rihanna bekräftar efter showen: Är gravid igen

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

Rihanna, 34, intog Super Bowl med en explosiv halvtidsshow.

Största snackisen blev spekulationerna om huruvida stjärnan är gravid igen.

Och ja, det är hon.

Superstjärnan gjorde sitt första framträdande sedan Grammisgalan 2018 och enligt många recensioner efter showen var det en succé.

”Hon var helt fantastisk i ett 13 minuter långt segertåg°, skrev exempelvis tidningen Rolling Stone.

Tre månader efter att superstjärnan födde sitt första barn i maj i fjol fick Rihanna frågan om att stå för den traditionella halvtidsshowen i årets Super Bowl i State Bowl Stadium i Arizona.

Stjärnan tvekade länge – men menar att nyfödde sonen fick henne att ta beslutet.

– När du blir mamma är det något som händer, man känner att man kan ta sig an världen – att man kan göra vad som helst, sa artisten i en intervju inför showen.

Framträdde på plattform

– Och Super Bowl är en av de största scenerna i världen. Hur skrämmande det än var så fanns det något spännande med utmaningen. Det är viktigt för min son att se det.

Rihanna intog scenen klädd i rött stående på en svävande plattform och uppträdde tillsammans med ett hav av vitklädda, välkoordinerade dansare.

Hon inledde sitt 13 minuter långa hitmeadley med ”Bitch better have my money” och framförde brottstycken av låtar som ”Only girl (In the world)”, ”We found love” och ”Umbrella”.

Totalt ingick tolv låtar i framförandet.

Showen ledde direkt till mängder av spekulationer om att superstjärnan, nio månader efter att sonen föddes, på nytt är gravid.

Bekräftade bebisrykten

Hon antydde det under framträdandet genom att lägga handen på magen.

Och strax efter halvtidsshowen bekräftade en representant för Rihanna för The Hollywood Reporter att spekulationerna stämmer.

Innan matchen mellan Philadelphia Eagles och Kansas City Chiefs började framträdde andra artister.

Sheryl Lee Ralph framförde den så kallade svarta nationalsången, ”Lift every voice and sing”. Därefter framförde Babyface ”America the beautiful”.

Artisten Chris Stapleton sjöng nationalsången samtidigt som en grupp kvinnliga stridspiloter från amerikanska flottan flög över arenan i Glendale, Arizona.

Detta för att markera att det var 50 år sedan kvinnor för första gången tilläts att bli piloter i den amerikanska flottan.