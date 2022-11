Världsstjärna döms till 13 års fängelse för våldtäkt

Kris Wu slog igenom i sydkoreanska popbandet Exo

Av: TT-AFP

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Den kanadensisk-kinesiske artisten och skådespelaren Kris Wu har dömts till 13 års fängelse i Kina efter att han befunnits skyldig till våldtäkt.

Kris Wu döms av en domstol i Peking till elva år och sex månaders fängelse för våldtäkt – och ytterligare ett år och tio månader för brottet att ”samla människor till att begå äktenskapsbrott”. Efter avtjänat straff ska han utvisas ur Kina.

helskärm Kris Wu på scen i Kanada 2018. Arkivbild.

Wu nådde först framgång med det sydkoreanska popbandet Exo. 2014 återvände han till Kina för en solokarriär som artist, modell, skådespelare och tv-profil. Han har synts i många inhemska kassasuccéer samt flera Hollywood-filmer, som ”XXX: The return of Xander Cage” och ”Valerian and the thousand planets”.

Förra året anklagade en 19-årig student Kris Wu för att ha våldtagit henne när hon var 17 år. Fallet fick enorm uppmärksamhet både på sociala medier och i kinesiska statsmedier och Wu dumpades som ansikte utåt för stora varumärken som Louis Vuitton och Porsche.

Fler unga kvinnor trädde fram och vittnade om att stjärnan förgripit sig på dem och sommaren 2021 greps han av polis.

Fallet markerar en ovanlig metoo-händelse för Kina, där få anklagelser riktats mot offentliga personer och ännu färre resulterat i några utredningar.