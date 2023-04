Warner Bros Discovery bekräftar: Harry Potter blir tv-serie

”Decennielång serie”

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Redan 3 april läckte nyheten ut om att en Harry Potter-serie var på gång.

Nu bekräftar Warner Bros Discovery att böckerna blir till en tv-serie.

”Vi är glada över att ge publiken möjligheten att upptäcka Hogwarts på ett helt nytt sätt”, säger HBO Max vd i ett pressmeddelande.

Redan den 3 april läckte nyheten ut, men nu är det officiellt att böckerna om Harry Potter blir tv-serie. Tillkännagivandet kom under Warner Bros Discoverys presentation av den nya strömningstjänsten Max.

Varje säsong av serien kommer att baseras på en av de sju böckerna i JK Rowlings bokserie och författaren själv ska producera.

helskärm JK Rowling ska producera när hennes romanfigur Harry Potter blir tv-serie. Arkivbild.

”Decennielång serie”

Warner Bros Discovery beskriver satsningen som en ”decennielång serie.”

”Harry Potter är ett kulturellt fenomen och det är tydligt att det finns en sådan bestående kärlek och törst efter trollkarlsvärlden. Vi är glada över att ge publiken möjligheten att upptäcka Hogwarts på ett helt nytt sätt”, säger Casey Bloys, vd för HBO Max, i ett pressmeddelande.

Andra serier som får premiär på den nya tjänsten Max är bland annat en spinoff av komediserien ”The big bang theory” och en föregångare till ”Game of thrones” med namnet ”A knight of the seven kingdoms: The hedge knight”. Även en ny serie med Colin Farrell i huvudrollen, ”The penguin”, och en dramatisering av Pulitzerpris-vinnaren ”Sympatisören” väntar tittarna.