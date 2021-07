Man bröt sig in i huset under inspelningarna av ”Love Island”

Deltagarna låstes in i panikrum

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Omer Majid har filmat allting och lagt upp på Youtube. Foto: Youtube

Youtubern Omer Majid lyckades ta sig in i ”Love Island”-huset mitt under inspelningarna.

Panik utbröt hos produktionen som låste in deltagarna i olika rum.

– Jag hörde att en deltagare sa ”åh, herregud” men jag tror inte att de fattade vad som hände, säger inbrottstjuven till The Sun.

Inspelningarna av ”Love Island” Storbritannien är i full gång. Deltagarna är inlåsta i ett gigantiskt lyxhus i Spanien där de under några veckors tid ska försöka hitta sitt livs kärlek.

helskärm Brittiska ”Love Island”. Foto: ITV

Dörren var olåst

Inspelningarna fick dock avbrytas när en man bröt sig in i huset – eller snarare gick in genom den helt olåsta dörren. Enligt The Sun ska mannen vara youtubern Omer Majid, 21. Han hade rest till Spanien enbart för att försöka ta sig in i huset och få numret till en av de kvinnliga deltagarna.

Efter att ha tagit sig igenom ett buskage kunde han utan problem ta sig in i huset och upp till tjejernas badrum. Dock hade produktionen redan fått syn på inkräktaren via kamerorna och hade därför låst in deltagarna i två separata panikrum.

– Jag hörde hur de viskade på andra sidan dörren till sovrummet. De bara pratade med varandra, det var ingen som skrek, de verkade må bra, säger Omer Majid till The Sun.

– Jag hörde att en deltagare sa ”åh, herregud” men jag tror inte att de fattade vad som hände.

helskärm Omer Majid bryter sig in. Foto: Youtube

helskärm Foto: Youtube

helskärm Foto: Youtube

helskärm Youtubern satte sig i ”Love Island”-soffan. Foto: Youtube

Höjd säkerhet i ”Love Island”-villan

Youtubern hann slå sig ned i en soffa i ett av rummen innan säkerhetsvakter kom in och grep honom. Efter förhör hos polisen släpptes han igen. Omer Majid filmade dock hela inbrottet och lyckades smuggla ut materialet. Nu har han släppt en video på Youtube där tittarna kan se hela händelsen.

”Love Island”-produktionen ska nu ha höjt säkerheten så att inte fler personer tar sig in i villan.

Publisert: Publicerad: 11 juli 2021 kl. 15.54

LÄS VIDARE