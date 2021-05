Ett hemligt mästerverk ingen borde vara utan

1. ”It’s time for” (album, Jonathan Richman And The Modern Lovers)

På albumet ställer inte Jonathan bara viktiga frågor som ”Why do the desert make my heart go boom?”. Titta på omslaget. Om det har existerat en snyggare manlig rockstjärna känner åtminstone inte jag till honom.

2. ”Springtime in New York” (låt, Jonathan Richman)

Den borde vara officiell Valborgsvisa överallt. I år slår låten till med en ännu större och förblindande kraft. Det verkar ju som att det blir springtime i New York i år, efter alldeles för många månader av pandemi och elände. Värt en egen brasa i sig.

3. ”Den där Mary” (film)

För många är Jonathan Richman kanske mest känd som trubaduren i den här Ben Stiller-komedin. Han fyller ungefär samma funktion som Allan i Dalen. Definitivt filmens behållning vid sidan av Cameron Diaz, ja, ”lugg”.