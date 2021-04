LIVE: Följ ”Let’s dance” minut för minut

Chatta med vår reporter – vilket blir andra paret att lämna?

Publicerad: 03 april 2021 kl. 19.52

Uppdaterad: 03 april 2021 kl. 20.16

Foto: TV4 Janne Josefsson är redan ute – vem blir nummer två att lämna årets ”Let’s dance”?

Förra veckan blev Janne Josefsson och Malin Watson första paret att lämna ”Let’s dance”.

I kväll är temat ”Mitt år” – deltagarna har valt ett årtal som betytt extra mycket för dem.

Följ programmet med oss och chatta med nöjesreporter Natalie Demirian. Vem tror du åker den här veckan – rösta nedan!

Det här dansar paren i kväll:

1. Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: tango

Musik: Shuffla – Samir & Viktor

2. Martin Melin & Maria Zimmerman

Dans: jive

Musik: Survivor – Destinys Child

3. Hanna Hedlund & Tobias Wallin

Dans: american smooth

Musik: Crazy In Love – Jill Johnson

4. Suzanne Axell & Tobias Bader

Dans: paso doble

Musik: Strong Enough - Cher

5. Kristina "Keyyo" Petrushina & Hugo Gustafsson

Dans: vals

Musik: Sverige - Kent

6. Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans: paso doble

Musik: Don’t Worry – Madcon (feat Ray Dalton)

7. Carola Häggkvist & Tobias Karlsson

Dans: American smooth

Musik: If I Can Dream - Elvis

8. Michel Tornéus & Jasmine Takács

Dans: tango

Musik: Set Fire To The Rain - Adele



Foto: Annika Berglund Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm dansade hem 19 jurypoäng.

