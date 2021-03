Molly Sandéns låt nominerad till en Oscar

Nominerade i kategorin bästa låt på Oscarsgalan 2021:

Låt: ”Fight for you”

Artist: H.E.R

Ur filmen: Judas and the black Messiah

Låt: ”Hear my voice”

Artist: Celeste

Ur filmen: ”The trial of the Chicago 7”

Låt: ”Husavik”

Artist: Will Ferrell och My Marianne (Molly Sandén)

Ur filmen: ”Eurovision song contest: the story of Fire Saga”

Låt: ”Io si”

Artist: Laura Pausini

Ur filmen: ”Med livet framför sig” (”La vita davanti a se” i original)

Låt: ”Speak now”

Artist: Leslie Odom Jr

Ur filmen: ”One night in Miami...”