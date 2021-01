The Animals-gitarristen Hilton Valentine är död

Blev 77 år gammal

Foto: AP The Animals, övre raden från vänster Alan Price, John Steele och Chas Chandler. Undre från vänster Eric Burdon och gitarristen Hilton Valentine.

Hilton Valentine är död.

The Animals-gitarristen bakom det kända riffet i ”House of the rising sun” blev 77 år gammal.

Hilton Valentine var en av grundarna till det brittiska bandet The Animals i början av 60-talet och spelade gitarr på gruppens största hitlåtar, som ”Don’t let me be misunderstood”, ”We gotta get out of this place” och superhitten ”House of the rising sun”, som är listad som en av de bästa låtarna genom tiderna av musiktidningen Rolling Stone, skriver Deadline.

Lämnade bandet

1966 lämnade Hilton Valentine bandet för att satsa på sin solokarriär, men återförenades med sina gamla bandmedlemmar vid flera tillfällen. 1994 tog The Animals plats i Rock and roll hall of fame.

Hans tidigare skivbolag Abkco skriver i ett inlägg på Twitter att han var en pionjär som gitarrist och influerade rocken i flera decennier.

