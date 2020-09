Frändfors: ”Fattade hur viktigt presidentvalet är och hur mycket det påverkar oss”

Podcastprofilerna från ”Daddy issues” gör tv om USA-valet på Aftonbladet

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 30 september 2020 kl. 17.04

De har varit helt ointresserade av USA-valet – fram tills nu.

Därför ska podcastprofilerna Julia Frändfors och Julia Lyskova reda ut och förklara Trump VS Biden och hur det faktiskt funkar over there i Aftonbladets nya tv-satsning ”Julia & Julia & USA”.

– När jag började kasta mig in i det fattade jag hur viktigt det är och hur mycket det påverkar oss, säger Frändfors.

De driver uppmärksammade podcasten ”Daddy issues” och delar med sig av ett liv som är långt ifrån det klassiskt glamorösa som många podcasts försöker framhäva.

– Vi är ju inte glamorösa. jag har tänkt på det att jag kanske skulle ha haft en snygg Instagram med massa snygga bilder, men då hade podden i och för sig inte slagit, säger Julia Lyskova, 27.

Nu har hon och poddkollegan Julia Frändfors, 32, värvats till Aftonbladet för att i ”Julia & Julia & USA” ta reda på mer om USA-valet. De tror att många yngre har svårt att ta till sig allt som rapporteras om valet och vill hjälpa till att ändra det. Båda erkänner att de själva inte varit särskilt intresserade tidigare.

Foto: MAGNUS SANDBERG Julia Frändfors och Julia Lyskova.

– Det är dels för stort och för långt bort. Det är som att jag inte har kunnat ta det seriöst, mycket beroende på hur Trump är. Att det känns som att kolla på en skruvad realityserie. Om han kan vara president, om han har möjlighet att bli det, då är det too fucked for me. Det känns så overkligt, säger Julia Lyskova.

”Fick panik över allt jag inte visste”

Tror ni att det är så många tänker, att det är därför att man inte orkar sätta sig in i det?

– Ja, lite så, man har gett upp på USA, säger Lyskova.

– Man tror att det är kört, gett upp på världen lite. Sen Trump blev vald första gången har man bara tappat hoppet på så många olika sätt. Allt har gått åt helvete sen dess också. Det är som att man innan dess trodde på att människan var god och att alla ville gott. Det var nåt som gick sönder i en när Trump faktiskt blev vald, det trodde vi aldrig, säger Julia Frändfors.

Foto: TT NYHETSBYRÅN Donad Trump eller Joe Biden, vem vinner presidentvalet i USA den 3 november 2020?

Nu har Lyskova och Frändfors djupdykt i allt som har med USA-valet att göra, tillsammans med några av Sveriges främsta USA-experter, i Aftonbladets nya tv-serie ”Julia & Julia & USA”.

– Jag gick från noll till 100 över en natt efter att vi börjat snacka om det här programmet. Jag fick panik över allt jag inte visste. Nu när jag började kasta mig in i det fattade jag hur viktigt det är och hur mycket det påverkar oss, säger Julia Frändfors.

Vill märka om nån snackar skit

Lyskova är fortfarande lite mer begränsat intresserad.

– Jag har gått från noll till 25 kanske. Nej, skriv 30. Och när vi är klara vill jag att det ska kännas som att jag är uppe på 90, säger hon.

”Julia & Julia & USA” har premiär på på Aftonbladet onsdag 14 oktober.

– Vår målgrupp är ju kvinnor mellan 16 och 30, det är bra om det inte bara är massa snubbar som sitter och pratar om USA-valet. Då kan man också märka om de snackar skit. Det är därför jag vill lära mig om det här för att kunna call out the bullshit när de säger nåt om valet.

Vad hoppas ni att programmet ska leda till?

– Stora journalistpriset. Och att fler yngre intresserar sig för valet och fattar att det är fett intressant och faktiskt kul. Och att man kan lära sig tråkiga saker på ett kul sätt, säger Julia Frändfors.

