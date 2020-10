Fifth harmony-sångerskan: Jag är 27 och oskuld

Ally Brooke tänker vänta tills hon gift sig

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 05 oktober 2020 kl. 22.45

Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Normandi Kordei, Dinah Jane Hansen, Ally Brooke, Camila Cabello och Lauren Jauregui i Fifth Harmony på MTV video music awards 2016.

Fifth harmony-sångerskan Ally Brooke, 27, avslöjar i sin självbiografi att hon tänker vänta med sex tills hon har gift sig.

I podcasten ”Hollywood Raw” berättar hon hur det har påverkat dejtinglivet.

– Alla har respekterat det, det är fantastiskt, säger hon.

Ally Brooke, 27, avslöjar i sin kommande självbiografi ”Finding your harmony: Dream big, have faith, and achieve more than you can imagine” att hon fortfarande är oskuld och tänker vänta med sex tills dess att hon gift sig.

– Jag öppnade upp mig om det i min bok, jag var modig nog att dela det. Det är något som jag håller nära mitt hjärta och som jag fortfarande håller på till dags dato, säger hon i podcasten ”Hollywood Raw”.

– Det kändes skönt att dela det med mina fans och läsarna och att visa dem att det är ett val som jag har gjort. Och låta dem ta emot det hur de än vill ta emot det. Att låta mitt sanna jag lysa var målet med boken, säger hon i podcasten enligt Daily Mail.

I förhållande med sin manager

Foto: AP Ally Brooke i Fifth harmony.

Ally Brooke slog igenom tillsammans med gruppen Fifth harmony som skapades i den amerikanska versionen av talangsåpan ”X Factor” 2012 och slutade trea i tävlingen. Totalt släppte de tre album innan de i maj 2018 tillkännagav att bandet skulle ta en paus. Sedan dess har Ally Brooke satsat på solokarriären och också tävlat i den amerikanska versionen av ”Let’s dance”.

I intervjun med ”Hollywood Raw” får hon frågan om hur hennes dejtingliv påverkats av det faktum att hon fortfarande är oskuld och vill förbli det tills hon gifter sig. Mellan åren 2013 och 2015 var hon tillsammans med skådespelaren Troy Ogletree, 26,och för närvarande har hon, enligt Daily Mail, en relation med sin manager Will Bracey.

”Stå upp för dig själv”

Ally Brooke säger i podcasten att hon alltid väljer att vara öppen med sina värderingar.

– Alla har respekterat det, det är fantastiskt, säger hon i podcasten.

– Många respekterar saker som man ibland är nervös över att dela med sig av. Det har jag lärt mig. Bara säg det direkt, stå upp för dig själv. För det mesta kommer folk att respektera det.

Ally Brooke säger samtidigt att hon råkat ut för ”tillfällen när folk skulle driva med” hennes livsval eller ärligheten, men att hon vill vara sann mot sig själv.

– Det är fantastiskt att känna den respekten. Jag har aldrig känt mig pressad och det är det bästa med det, säger hon.

