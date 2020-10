Så var den tredje fredagsfinalen i ”Idol”

Publicerad: 09 oktober 2020 kl. 19.46

Uppdaterad: 09 oktober 2020 kl. 23.28

Foto: TV4 Maya Arctaedius röstades ut ur ”Idol”.

Maya Arctaedius blev den tredje deltagaren som fick lämna ”Idol” 2020.

Efter ett par turbulenta veckor, som präglats av coronasmittade deltagare, kunde alla i kväll vara tillbaka och sjunga live på scen, när temat var ”Min idol”.

Idolernas låtval i kväll

► Nadja Holm - Show me how you burlesque (Christina Aguilera)

► Mattias Nederman - In the ghetto (Elvis Presley)

► Nova Luther - I wanna dance with somebody (Whitney Houston)

► Paulina Pancenkov - All by myself (Céline Dion)

► Niklas Hultberg - Bohemian Rhapsody (Queen)

► Ella Hedström - Aldrig mer vara du (Estraden)

► Herman Silow - Stayin' alive (Bee Gees)

► Affe Hagström - Lost (Frank Ocean)

► Maya Arctaedius - Effortless (Sabina Ddumba)

► Simon Karlsson - If I ain't got you (James Bays version)

► Caspar Camitz - Go your own way (Fleetwood Mac)

