61 kändisar avslöjar: Här är våra bästa och värsta julminnen

Packad tomte ✔ Oönskade klappar ✔️ Pank på flygplats

Av: Aftonbladet

Publicerad: 24 december 2020 kl. 19.11

Idylliska jular med gnistrande snö och julpynt i drivor - eller mera exotiska varianter i värmen under vajande palmer.

Men också jular med packade tomtar, influensa och samma oönskade julklapp år efter år.

Här är kändisarnas bästa och värsta julminnen.

Lars Lerin, 66, konstnär och årets julvärd i SVT, Hammarö

Vad är ditt bästa julminne?

– Vi hade så fina jular när jag och min syster åkte runt och hälsade på gamla tanter och gubbar i skogen i Värmland, som bodde långt från själva byn. Då var det mycket vinter och snödrivor och vi kom dit och drack kaffe med dem på julaftonsförmiddagen. Det gav många trevliga minnen, det tyckte jag var roligt. Det var när jag precis hade fått körkort. Och sen minns jag barndomsjularna med min mamma som hade polerat och städat och lagat mat och städat och farmor och farfar kom med sin hund som drägglade. Det var lite olika jular.

Vad är ditt värsta julminne?

– En gång var lite jobbig när det blev en sån där soteld som började brinna i skorstenen på julafton. Pappa som var en sån där cool machoman annars blev helt panikslagen och sprang mellan rummen och kom inte på nånting vad han skulle göra. Men jag hade sinnesnärvaro att ringa brandkåren. Och mamma plockade ihop familjealbum och det viktigaste att rädda. Där kan man se att skenet bedrar ibland hur man reagerar.

Så brandkåren fick rycka ut på julafton?

– Ja, de fick göra det. men elden hade slocknat när de kom fram som tur var.

Foto: BJÖRN LINDAHL Lars Lerin till höger med maken Manoel ”Junior” Marques

Marianne Mörck, 71, skådespelare och SVT:s julvärd 2019, Bunkeflostrand

Bästa julminne?

– Det var jättekul och fantastiskt att vara julvärd och sitta där. Det är klart att det var nervigt men jag hade väldigt mycket hjälp och alla var så fantastiska. Och så fick jag äta Jansson både före och fick sedan med mig hem. Det var en sådan lycka. Det var lite kul för då fick man prata med människorna som satt och tittade, och man fick berätta något minne och göra krubban som jag älskade. Det var en riktig jul på något sätt. Det var inget tvång att det skulle stå en tomte och vifta på armarna, eller någon ren på balkongen. Det var faktiskt en väldigt bra jul, det var väldigt bra att vara julvärd.

Värsta julminne?

– Julen har bara varit jul för mig. Jag är ensambarn och så fick jag alltid samma julklapp: ”Den som inga byxor har, han får gå med rumpan bar”, och så skulle jag gissa vad det var. Jag orkade inte, detta höll på i 13–14 år. Jag fick underbyxor, jag hatade det.

Foto: LASSE ALLARD Marianne Mörck.

Casper Janebrink, 50, frontfigur i Arvingarna, Göteborg

Bästa julminne?

– När man var liten fokuserade man väldigt mycket på att tomten skulle komma. Och när tomten väl kom på väg mot huset med lyktan dinglade var det en häftig upplevelse när man var liten. Som tradition klädde min mormor och morfar ut sig till tomtar när vi var små. Då kom de på julaftons morgon och knackade på fönsterrutorna när vi låg och sov, det var spännande. De sa ingenting, de sträckte fram en julklapp, och så fick man öppna den och leka med den fram till Kalle Anka. Jag förde den traditionen vidare sen när jag fick barn själv, att vara tomte på morgonen. De tyckte det var läskigt, att vakna och så står det en tomte på utsidan fönstret och knackar. Men väldigt spännande också.

Värsta julminne?

– Nej...det finns inget faktiskt.

Foto: ANDERS DEROS Arvingarnas frontfigur Casper Janebrink.

Thomas Sjögren, 29, mästerkock och krögare, Göteborg

Bästa julminne?

– Jag kommer ihåg jularna när man var liten. Jag har aldrig firat en jul utan snö eftersom jag alltid är uppe i Norrland.

Värsta julminne?

– Det var när jag skulle fira hos min morbror och han hade hyrt in en alkoholiserad jultomte som var riktigt full. Jag kommer inte ihåg så mycket mer än så men det var mycket arga föräldrar.

Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN Thomas Sjögren vann Årets kock 2015.

Pernilla Wahlgren, 52, artist och realityprofil, Lidingö

Bästa julminne?

– Det var otroligt mysigt när ungarna var små. Julen är lite för de små. Från det att man får barn får julen en helt annan innebörd, då ser man den genom barnens ögon. Nu har vi ingen som tror på jultomten längre, men min pappa kommer att vara jultomte i alla fall.

Värsta julminne?

– Faktiskt inte. Men förut var det tråkigt när det inte kom någon snö, men nu känner jag att lika lite att jag vågar hoppas på att corona försvinner, lika lite vågar jag hoppas på snö.

Foto: LOTTE FERNVALL Artisten Pernilla Wahlgren.

Malin Thunberg-Schunke, 51, författare, Hannover, Tyskland

Bästa julminne?

– Just i år måste man ju onekligen svara: de jular där vi alla kunde fira tillsammans!

Värsta julminne?

– När min yngsta son bara var några dagar gammal och hela familjen fick influensan dagen innan julafton. Det var ett inferno av barnskrik och självömkan.

Foto: Anna-Lena Ahlström / Piratförlaget Malin Thunberg Schunke

Tony Irving, 54, dansexpert och tv-profil, Norrtälje

Bästa julminne?

– Mina föräldrar var så otroligt duktiga på att skapa julstämning med julpynt och hur tomten kom och allting. Jag är en julälskare tack vare mina föräldrar och alla mina fantastiska julminnen är baserade kring familjeupplevelsen och ju större samlingar desto bättre. Jag älskar att umgås. Mitt allra bästa julminne är nog sista julen när min mormor levde. Hon blev 99 år och vi var alla så medvetna om att det kanske var sista julen som hela familjen faktiskt skulle vara samlade. Vi var 30 pers, med mina mostrar och kusiner och alla umgicks och vi hade den där traditionella julkänslan. Min mormor älskade också julen.

Värsta julminne?

– Det var en jul när jag skulle flyga hem. Det var hemskt väder. Jag var i Stockholm och skulle hem till Manchester men mitt flyg blev inställt. Jag lyckades få ett nytt flyg via Paris, så jag flög dit dagen före julafton, men då var flyget från Paris inställt så jag landade inte förrän på juldagen. Det tog mig nästan 48 timmar att komma fram, när det skulle ha tagit två och en halv timme. Och på den tiden hade jag inte så mycket pengar så jag hade inte råd att ta in på hotell utan jag fick sova på flygplatsen och när jag kom fram sent på juldagen så satt alla runt bordet och hälften av maten var uppäten och jag luktade som ett omklädningsrum.

Foto: CAROLINA BYRMO Tony Irving under ”Let’s dance” 2019

Anders Tegnell, 64, statsepidemiolog, Vreta Kloster

Bästa julminne?

– Jag har väldigt många men inget som sticker ut.

Värsta julminne?

– Inte det heller. Jag har nog haft väldigt bra jular.

Foto: PETER WIXTRÖM Anders Tegnell

Mona Tumba, 79, konstnär, Palm Beach, Florida

Bästa julminne?

– Det bästa julminnena är under min uppväxt i Saltsjöbaden med mamma och pappa, alla mina syskon. Det var så roligt med mamma och pappa och på kvällen innan julafton fick Maud och jag som var äldst vara med och klä julgranen. Sen hade vi en underbar kokerska under alla år som bakade kanelbullar och kom in med dem på natten. Mamma och pappa tog champagne och Maud och jag fick varm choklad och nybakade bullar. Det var ju snö på julafton då och det var så vackert med alla lyktor. Vi tyckte att det var magiskt. De är de finaste minnena jag har.

Värsta julminne?

– Någon tråkig jul har jag inte haft. Det blir vad man gör det till.

Foto: OSKAR KULLANDER Mona Tumba 2013, längst till höger tillsammans med Anita Bornebusch och Arne Weise

Edward Blom, 50 år, gastronom och kulturhistoriker Stockholm

Bästa julminne?

– Ja det var när jag var fem år och för första gången blev medveten om julen. Man vaknade, och allt som var normalt, hade förvandlats och det uppstod magi. Jag älskade julenoch gör det fortfarande. Jag är katolik, så det är en väldigt mycket en kristen högtid för mig.

Värsta julminne?

– Ja, ett år började jag gräla med en släkting lite kort, det var ju lite tråkigt, och ett år var jag magsjuk, så jag kunde inte vara med och äta.

Foto: Peter Wixtröm/Aftonbladet/TT / TT NYHETSBYRÅN Edward blom

Johan Rabaeus, 73 år, skådespelare, Stockholm

Bästa julminne?

– Mitt bästa julminne är från Turkiet där man firar jul med fem timmar mer solljus på julafton än i Sverige. Jag tycker att det är, lika kul att komma ner dit, jag kan itne tänka mig att fira jul någonstans.

Värsta julminne?

– Min mardröm är att vi inte kommer ner till Turkiet med anledning av nedstägning, det skulle vara mitt sämsta minne isåfall.

Foto: Magnus Liam Karlsson Johan Rabaeus

Jan Guillou, 76, författare och journalist, Stockholm

Bästa julminne?

– Det är antingen 1800– talsaktiga jular, som i Fanny och Alexander, när man var ett barn och tindrade med ögonen. Eller så är det minnen från de senare decennierna, med blått hav och palmer, vid indiska oceanen.

Värsta julminne?

– Det är omöjligt med sämsta, man kan inte jämföra minnen från man var liten med nu.

Jan Guillou.

Per "Plura" Jonsson, 69, musiker, Stockholm

Bästa julminne?

– Ja jag kom ihåg på 80–talet, när jag var i Spanien för första gången.. Vi var i Barcelona. Man kunde sitta i t– shirt.

Värsta julminne?

– Ja det på 90 talet, var när vi hade en läcka i köket. Folk skulle precis äta men så kom det vatten över hela golvet. Men till slut kom en gubbe och fixade det.

Per "Plura" Jonsson.

Anette Norberg, 54, curlingstjärna, Ekerö

Bästa julminne?

– Många jular man firat har varit likadana. Där har många varit fina men vi har alltid firat på samma sätt så det är väl ingen som sticker ut. Vi kollar alltid på Kalle anka så blir det inte så mycket tv-tittande men den har jag tröttnat på nu. Men att spela lite spel och ha det trevligt tillsammans, det är det viktigaste.

Värsta julminne?

– Där finns det faktiskt ett. Det var när min mamma och pappa levde så åkte vi i princip alltid upp till Härnösand där jag kommer ifrån. Men ett år när vi skulle åka så fick min son fick scharlakansfeber. Då fick vi stanna hemma och hade ju ingenting planerat, varken julmat eller gran. Det slutade med att vi fick göra lite panikhandling. Men julen är ju för barnens skulle och min son var så sjuk att det inte blev något ordentligt firande det året.

Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN Anette Norberg med kungen i OS 2018

Bert Karlsson, 75, entreprenör, Skara

Bästa julminne?

– Jag har många fina julminnen när jag har skojat med grannbarnen, det är väl det roligaste jag har haft, när jag har lurat dem. En gång delade jag ut två julklappar till två bröder, den ena fick en stor racerbil, den andra fick batterierna till den. Han säger: ”Det har jag önskat mig hela tiden, sex stycken batterier”. Det är så roligt att det inte är sant. Det var så synd om honom.

Värsta julminne?

– Det är väl när man inte har fått de julklapparna man förväntat sig. Men annars har vi har inte haft några fruktansvärda händelser faktiskt.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Bert Karlsson under Melodifestivalen 2020

Malin Mendel, 48, Indienkorrespondent och kokboksförfattare, Stockholm och Bombay

Bästa julminne?

– Bästa är nog förra året, då hela familjen gick ut på fin restaurang och njöt i fulla drag av maten och att få vara med varandra.

Värsta julminne?

– I år kommer vara första året någonsin som jag inte firar med någon form av familj, eftersom jag är i Indien och jobbar och de inte får visum på grund av corona. Kanske blir det min sämsta jul någonsin, men som tur är har jag många fina vänner här.

Foto: PETER WIXTRÖM Malin Mendel tillsammans med David Batra 2020

Eva Rydberg, 77, teaterdirektör och komedienne, Helsingborg

Bästa julminne?

– Det var när min brors barn var små och jag gick tomte. Jag hade precis varit på turné i Lappland och köpt massor av kläder som gjorde att jag såg ut som en riktig tomte. Jag gick på gatan långt bort och folk trodde att det var en riktig tomte. Det var så roligt, de stod med näsan mot fönstret och vinkade när jag kom så långt bort ifrån. Det blev en fin känsla, jag var tomten inom mig.

Värsta julminne?

– Jag älskade tomten när jag var liten och min kusin, en kille, gjorde tomten så fantastiskt bra. Han fick alltid chockladbollar av mig och jag ville följa med tomten. Men den här gången, jag var väl sju eller åtta och plötsligt skulle hans fru vara tomten. Hon hade en så ljus röst så jag sa med en gång: ”Det är Elsa”. Sen var julen förstörd. Jag var jätteledsen och grät hela julafton. ”Jag vill ha min tomte, jag vill ha min tomte”, skrek jag. Det är sorgligt, hade de inte gjort så hade jag trott på tomten än, säger hon med ett skratt.

Foto: ANDREAS HILLERGREN Eva Rydberg

Ewa Roos, 71, artist och skådespelare, Ljusterö

Bästa julminne?

Flera jular har varit så fantastiska. Vi bodde ganska nära Bert-Åke Varg och han hade dessutom en stor vargpäls. Vår Daniel älskade tomten, det var nästan som att han fick lite feber varje julafton för att tomten skulle komma. Och till Bert-Åke, eller tomten då, skulle skulle alltid sätta ut en tallrik med gröt. Och en sup. Men gröten, den rörde han aldrig, Daniel sa det: ”Han har inte rört det, men glaset, mamma, det är alltid tomt”, säger Ewa Roos och skrattar.

Värsta julminne?

– Jo, en jul så hade Bert- Åke varit tomte och alla öppnat sina paket så han gick in i vårt kök och stängde dörren med min man och då gick Daniel dit av misstag. Bert-Åke hade tagit av sig masken naturligtvis. Daniel stängde dörren så fort, han tyckte nog själv det var lite genant. Sen trodde han aldrig mer på tomten.

Foto: Peter Wixtröm Ewa Roos på ”Allsång på Skansen” 2019

Danny Saucedo, 34, artist, Stockholm

Bästa julminne?

– Vi firade mycket jul både i svenska och katolska kyrkan och det var mycket kör och uppträdanden. Musik har verkligen varit centralt för oss med julen, så det har nog lagt sin grund när man stod där med strut och sjöng Staffan. Så kör är jultradition för mig och fina adventskonserter.

Värsta julminne?

– Är inte det varje jul? haha, nej jag har nog inget på rak arm. Men jag är inte så julig av mig. Jag kanske blir, det är inte för sent än.

Foto: MARIA ÖSTLIN Danny Saucedo

Paulina Pancenkov, 21, artist och ”Idol”-finalist, Bjuv

Bästa julminne?

– Jag älskar julen, så alla jular har varit speciella på sitt sätt. Men jag tror att det är den julen där jag fick bestämma hur julgranen skulle se ut. Jag och pappa är exakt likadana, vi vill att det ska vara väldigt mycket lampor, fullt med glitter och färgglatt. Medan mamma och mina syskon vill ha vitt och grått och silver. Men ett år fick jag och pappa bestämma, och det var nog den bästa julen!

Värsta julminne?

– Det är nog när min faster som bor i Österrike skulle komma och fira jul med oss, men sedan blev det inte av. Vi var så taggade innan, för vi träffar inte henne så mycket eftersom hon bor där.

Foto: Amir Nabizadeh / TT Paulina Pancenkov.

Nadja Holm, 23, artist och vinnare av ”Idol” 2020, Piteå

Bästa julminne?

– Jag minns en gång när jag var liten och min mormor hade gjort en egen julkalender till mig. En stor tavla med tomtar, snö och små stugor där det hängde 24 stycken paket som jag fick öppna varje morgon. Det minns jag att jag tyckte väldigt mycket om.

Värsta julminne?

– Jag försöker bara tänka att julen är en mysig tid. Men jag minns att jag tyckte att det var otroligt jobbigt som liten att vänta på jultomten. Den väntan kändes längre än när Pär Lernström ska berätta vem som åker ut i ”Idol”.

Foto: Amir Nabizadeh / TT Nadja Holm

Mikael Sjöstrand, 28, meteorolog, Stockholm

Bästa och värsta julminne?

– Oj, det är svårt. Jag har nog inget specifikt bästa och sämsta minne, men det jag kan säga är att jag tycker att julen har blivit väldigt mycket mysigare de senaste åren. Nu tycker jag verkligen om julhelgen, jag uppskattar allt familjehäng och kvalitetstiden man får.

Foto: BJÖRN LINDAHL Mikael Sjöstrand.

Anton Ewald, 27, artist, Miami och Stockholm

Bästa julminne?

– Alltså på senare år så har jag ett härligt minne som var på ”Bingolotto”. Jag var där och gjorde först ett eget nummer och sen sjöng jag ”Last christmas”. Det var bara så härlig vibe och skön stämning att vara där, så det gillar jag.

Värsta julminne?

– Jag har nog inget dåligt julminne. Alla jular som jag kan minnas har varit väldigt bra och vi har varit med familjen och ätit gott och myst.

Foto: Brian Jamie / pressbild Anton Ewald på en nytagen pressbild inför comebacken i Melodifestivalen 2021

Charlotte Perrelli, 46, artist, Djursholm

Bästa julminne?

– Mina jular är väldigt lika på det sättet att jag alltid firar med min familj. Men jag har ett minne som är väldigt roligt och som jag aldrig kommer glömma. Det var när Alessio, mitt barn nummer två, han kan ha varit två och ett halvt. Jag kom ner på julaftonsmorgonen till granen och då har han redan börjat öppna julklapparna. Han tyckte väl att: ”Här ligger massa paket och väntar på mig”. Så han började öppna det ena efter det andra. Du förstår paniken. Det var bara att sätta sig och slå in allt igen. Nu skrattar vi så mycket åt det.

Värsta julminne?

– Jag tror inte att jag har nåt. Vi är ganska bra på att om nåt går åt skogen så hittar vi en väg ur det, så jag har inte några såna minnen. Det har varit ganska lugnt, om man nu vågar säga det, peppar peppar.

Foto: CAROLINA BYRMO Charlotte Perrelli

Linda Lampenius, 50, violinist, Nacka

Bästa julminne?

– Mina bästa julminnen är den julen jag alltid fick uppleva som barn på mammas familjs bondgård. All mat gjordes av egna råvaror och vi dansade runt granen med tomten, eller julgubben som han heter på finlandssvenska.

Värsta julminne?

– När jag var elva år gammal uppträdde jag, mamma och pappa på Silja Lines julkryssning. Det kändes så fruktansvärt främmande efter alla riktiga jular på bondgården.

Foto: MAGNUS SANDBERG Linda Lampenius.

Christina Schollin, 82, skådespelare, Värmdö och Nerja i Spanien

Bästa julminne?

– Det bästa julminnet är absolut den julafton som Pernilla kom till världen, 1967. Det var den bästa julklappen man kunde få, även om det var oerhört dramatiskt eftersom hon var tvungen att förlösas med kejsarsnitt och det var fara för både hennes och mitt liv. Man kan säga att hon hade sinne för dramatik redan från början! Vi brukar också skoja om att det är den enda gången hon har kommit för tidigt, hon är ju känd för att komma för sent.

Värsta julminne?

– Jag kan inte påminna mig att jag har haft en dålig jul någonsin. Det tror jag inte.

Foto: ANNA TÄRNHUVUD Christina Schollin

Ralf Edström, 68, f d fotbollsspelare, expertkommentator, Västra Frölunda

Bästa julminne?

– Bästa måste vara när man var yngre. Jag firade ofta hos mormor i Hammarö, Karlstad. Det var alltid så mysigt hos mormor. Mycket släkt runtomkring. Tomtar, paket och familj. Då var det riktiga vintrar också. Med mycket snö och inte som nu.

Värsta julminne?

– Sämsta får väl vara nu då kanske. Det finns ju många år som man varit krasslig eller sjuk, men jag kommer inte på något specifikt. Man fick ledigt under proffslivet på julen för att åka hem och fira, så då var man ju aldrig ensam på så sätt, då fick man ju komma hem, det var bra.

Foto: Thomas Johansson Ralf Edström

Conny Evensson, 75, f d hockeytränare och förbundskapten Tre Kronor, Karlstad

– Jag vet att vi satt i Moskva en julafton, på flygplatsen med juniorkronorna När det var JVM i Leningrad, som det hette då . Det var ju viktigt att komma fram i tid, vi skulle spela match dagarna efter. Det var jobbigt för killarna och oss också såklart.

Var det ditt bästa eller sämsta minne?

– Ja, haha. Det var nog inte det bästa i alla fall. Det kanske var ett fint minne i Kanada på ett annat JVM, vi spelade först i Kanada och sen i USA. Det måste ha varit 1981 eller 82/83 någon gång. Då var det ordnat med julklappar till alla i laget och julmusik.

Foto: BILDBYRÅN Conny Evensson

Kent Forsberg, 73, f d hockeytränare och förbundskapten Tre Kronor, Örnsköldsvik

– Jag var nog ganska bra koppla av från hockeyn, så det finns nog inget sådär från hockeytiden i alla fall. Det var väl ett JVM i Gävle som var ett bra julminne.

(Det legendariska JVM 1993 då sonen, Peter Forsberg gjorde 31 poäng på sju matcher, Sverige slutade tvåa i turneringen bakom Kanada).

Foto: Jack Mikrut / TT Kent Forsberg

Magdalena Forsberg, 53, f d skidskytt, nu expertkommentator, Bergeforsen

Bästa julminne?

– Jag tycker alla jular är fantastiska. Särskilt sedan jag fick barn, det är ju deras högtid ändå, så sen dess är det kanske lite extra fantastiskt. Men när man själv var barn var det ju också lite mer speciellt för en själv. Jag tycker det är fint med traditioner och julen är ju himla fin.

Värsta julminne?

– Jag kommer ihåg en jul, det måste varit slutet av 90-talet eller början av 00-talet men det var helt utan jul. Då fick vi resa till Östersund för att bo på hotell eftersom att det inte fanns någon snö hemma. Jag var ju tvungen att träna hela tiden. Och då det inte fanns någon snö hemma så fick vi åka norrut. Så det var inte i närheten av lika mysigt som man brukar ha det hemma.

Foto: Andreas Hillergren/TT Magdalena Forsberg.

Susanne Gunnarsson, 57, OS-guldmedaljör i kanot, Malmö

Bästa julminne?

– Decembermånaden brukade man vara hemma i Sverige så under karriären var det nog ganska vanligt. Bästa minnena är nog från barnen var små. Med barrskinnspäls och klappar och sånt. Det var mysigt.

Värsta julminne?

– Den här julen för att man behöver tänka till extra hela tiden. Man får tänka på vilka man träffar och har man beter sig. Och att alltid ha munskyddet på i princip.

Foto: LASSE ALLARD Susanne Gunnarsson till vänster firar OS-guldet i Atlanta 1996.

Jennifer Falk, 27, fotbollsmålvakt och SM-guldvinnare 2020, Göteborg:

Bästa julminne?

– Jag har många spridda ”bästa-minnen” från att alla i familjen varit samlade. Det är det bästa.

Värsta julminne?

– Något sämsta vet jag faktiskt inte om jag har.

Foto: Anders Deros Jennifer Falk

Mikaela Laurén, 44, f d proffsboxare, Stockholm

Bästa julminne?

– Jag har ju inte gått match eller så på jul så från karriären har jag inte nåt speciellt julminne eller så. Men jag brukar alltid unna mig själv att träna på julaftonsmorgonen.

– De bästa minnena är från alla jular när vi firar hos mamma och alla i släkten har varit med. För några år sedan började vi fira alla tillsammans igen och det är fantastiskt . Innan firade alla på olika håll då mina föräldrar är skilda. Då var det ett julfirande här ochett julfirande där. Man fick åka runt som en hotentott och fira jul.

Värsta julminne?

– När jag och Therese Alshammar fick fira jul i Australien. Ingen av oss hade några pengar så vi hade inte ens råd att köpa presenter till varandra. Vi käkade tonfisk på burk som julmat. Tetravin och tonfisk var på det julbordet. Nu i efterhand kanske det är mest ett roligt minne ändå, men då var det inte så kul.

Foto: ORRE PONTUS Mikaela Laurén

Danijela Rundqvist, 36, f d ishockeyspelare, Stockholm

Bästa julminne?

– Vi var ofta lediga runt jul så man kunde fira med sina familjer. Den bästa julen hade jag för cirka 15 år sedan då jag tog med mamma till Gran Canaria. Då var det 25 grader varmt och en varm jul. Det kom en tomte och tomtegumma i helikopter och landade på hotellet. Jul är ju en av de få gånger som man faktiskt träffar större delen av familjen och släkten så det blir ju annorlunda i år. Jag tänker mest på de som är ensamma.

Värsta julminne?

– Det sämsta julminnet hoppas jag aldrig kommer, om man får säga så. Och jag vill inte säga att det här kommer bli den sämsta julen. Vi har ju varandra och barnen. Jag tänker mest på de gamla som påverkas mycket värre i år. Jag är ändå tacksam för att man är frisk och har hälsan.

Foto: Carolina Byrmo Danijela Rundqvist

Erika Grahm, 29, ishockeyspelare, Gävle

Bästa och värsta julminne?

– Då jag flyttade hemifrån vid 16 årsålder så är alla jular för mig heliga. Då får jag träffa min familj och vänner vilket betyder allra mest. Jag har inget speciellt minne förutom all glädje och värme som julen delar med sig.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Erika Grahm

Lina Ljungblom, 19, ishockeyspelare Modo, Örnsköldsvik

Bästa julminne?

– Har väldigt många bra minnen från julen men bland dom bästa var när jag och pappa åkte till ishallen på jul morgonen och åkte skridskor och spelade julmusik i högtalarna innan de var dags för att träffa släkten.

Värsta julminne?

– När vi fick fira första julen utan morfar. Annars har jag bara väldigt bra minnen.

Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN Lina Ljungblom

David Nilsson, 33, löpare, Solna

Bästa och värsta julminne?

– Bästa är från förra året då jag för första gången fick träffa min lillebror Marcus nyfödda dotter.

– Sämsta är från när jag skadade axeln i skidbacken 2009 och menisken på hemmagymmet 2011.

Foto: Magnus Sandberg David Nilsson

John Alvbåge, 38, fotbollsmålvakt, Torslanda

Bästa julminne?

– Fån när man var barn. Nu blir man blir ju mer glad runt julen för att man har egna barn så det är fint att se hur glada de blir för paket och sånt. Men för egen del så var det ju när tomten kom när man var liten varje år. Hela paketet där med klappar och gran och julmusik.

Värsta julminne?

– Jag har mest positiva julminnen. Sämst kanske var nån gång när man fick nåt mjukt paket för mycket haha.

– Men, när jag spelade på Cypern så höll hela ligan igång runt jul och då hade ju familj och vänner dragit hem för att fira. Det var inget höjdarminne. Då satt man själv på Cypern på julen och Cypern på vintern är ju inte som man tror. Det är ju inga trettio grader grader precis. Husen är ju gjorda av sten och har ingen isolering så man satt ju där och huttrade.

Foto: Anders Deros John Alvbåge

Helen Alfredsson, 55, f d golfproffs, Onsala och Florida

Bästa julminne?

– Jag var ju alltid ute och spelade men på jularna var jag alltid hemma. Då fick man fick vara med familjen och man insåg hur viktig familjen var när man alltid var ute på tävling året runt. Man hade ju ingen påsk, ingen midsommar eller något annat så då uppskattade man alltid julen lite extra.

Värsta julminne?

– Jag har en kompis som fick en golftröja och startkablar en gång. Så dåliga presenter har jag aldrig fått. Så det var ju tråkigt för henne men roligt för oss. Men ska man vara seriös, så var det nog när mina föräldrar skiljde sig. Många som har det så att föräldrarna separerar och man tvingas flänga hit och dit. Jag var 15 då, så ingen karriär hade börjat eller så men det var inget bra minne.

Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN Helen Alfredsson med sin man Kenta Nilsson, f d hockeyspelare.

Victoria Sandell Svensson, 43, fotbollslegendar, Stockholm

Bästa julminne?

– Jag kommer inte ihåg nån speciell jul, det brukar vara fina jular med familjen hemma i Ulricehamn så jag får säga det då.

Sämsta julminne?

– Näe, jag kan inte komma på något så. Jag gillar julen och har nog inget sämsta julminne.

Foto: Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN Victoria Sandell Svensson

Curt Lundmark, 76, ishockeytränare, Västerås

Bästa julminne?

– Den här tiden tänker man gärna på JVM. När jag hade laget, det måste ha varit i Helsingfors 89/90 däromkring, så var det en väldigt speciell julafton. Men det var häftigt att få tillbringa med varandra då. Det blev ju ens andra familj på något sätt. Under den aktiva tiden så bytte man ut sin familj mot laget under vissa perioder. Och då under JVM så hade vi julklappsutdelning, julsånger och det var speciellt det får man säga. Det var fint. Man fick försaka familjen och leva med ”sin andra familj” där och då.

Värsta julminne?

– Julen ska man inte ha några dåliga minnen ifrån. Jag tycker man bara ska ha bra julminnen. Skulle man råka få något dåligt, ja då får man försöka sudda ut det minnet och göra plats för något bättre.

Foto: JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN ”Curre” Lundmark.

Maria Roth, 41, f d ishockeyspelare, Ängelholm

Bästa julminne?

– Ett minne jag har är ifrån när jag var jätteliten. Jag tror jag var sju år gammal när jag fick ett par målvaktsbenskydd i julklapp och jag blev så glad så att jag fortfarande minns det än i dag. Brorsan sköt hårt och mycket på mig där när vi spelade landhockey där på gatan den julen och efteråt. Det var en riktigt bra julklapp.

Värsta julminne?

– Generellt så har man ju som sämsta minnen att vi inte får så mycket snö här i Skåne där jag bor. Så det är i princip alltid snöfritt här nere, kanske att man får snö var sjätte år eller något sånt. När jag var liten firade vi ofta på Gotland och där fick vi en del snö.

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN Maria Roth

Linda Bengtzing, 46, artist, Tyresö

Bästa julminne?

– Det bästa är nog egentligen att jag inte har så många minnen som sticker ut. Det var alltid varit stabilt och tryggt och lite småtrist kanske. Kurvan har vare sig gått upp eller ner. Det har jag känt varit väldigt fint. Väldigt stillsamt och Svenne Banan.

Värsta julminne?

– När jag ritade svarta streck på min docka som jag hade fått och skyllde på min lillebror för att få lite action. Men det funkade inte. Oj, då fick jag bannor, fy fan.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Linda Bengtzing i Melodifestivalen 2020.

Laila Bagge, 47, radioprofil och entreprenör, Lidingö

Bästa julminne?

– Det är när mormor levde och vi firade med alla syskon och deras barn. Vi brukar kunna vara 30 pers för vi är ju en stor familj. De jularna var så härliga när alla kunde vara med.

Värsta julminne?

– Nu är det ett roligt minne, men då var det inte så kul. det var när barnen blivit så stora att de började kunna känna igen vem som var tomte så jag ville inte ta nån i släkten eller nån vän. Vi hyrde in en tomte, men det blev verkligen mindre lyckat om man säger så. Tomten dök upp kalasfull och den upplevelsen önskar jag ingen. Barnen grät, tomten krafsade mig på rumpan och vi fick kasta ut honom. Den julen kommer jag aldrig glömma.

Foto: MICKAN PALMQVIST Laila Bagge.

Jimmie Åkesson, 41, politiker, Sölvesborg

Bästa julminne?

– De bra julminnena är många, men första julen med nyfödde sonen var såklart magisk.

Värsta julminne?

– Måste vara nyheten om tsunamin 2004, då över 500 landsmän miste livet.

Jimmie Åkesson

Annie Lööf, politiker, 37, Maramö

Bästa och värsta julminne?

– Ett fint julminne är från förra året då jag efter att ha fött mitt andra barn bodde på neonatalavdelning och fick möjlighet att åka hem på permission några timmar för att fira jul med resten av familjen. Det var efterlängtat! Och sedan att komma tillbaka på kvällen och se vårt lilla knyte ha fått på sig en röd liten tomteluva. Det var samtidigt också det värsta, att ha en stor oro över sitt nyfödda barn och samtidigt inte får fira en vanlig jul med fyraåringen.

Foto: Carolina Byrmo Annie Lööf.

Lotta Bouvin-Sundberg, 61, SVT-journalist, Stockholm

Bästa julminne?

– Bästa jularna var alla år med barnen i Bruksvallarna, med snö, tomte från Göteborg och pingis på kvällen. Det bästa var att man kunde avsluta uteaktiviteterna redan klockan 15 när det blev mörkt.

Värsta julminne?

– Det är när vi bråkar om vilken julfilm vi ska se och knäcken tar knäcken på en.

Foto: KARIN TÖRNBLOM Lotta Bouvin-Sundberg.

Bodil Jönsson, 78, fysiker och författare, Dalby

Bästa och värsta julminne?

– De är alla ”bäst” - den ena julen går liksom inte att skilja från den andra. De bara ÄR.

Foto: Krister Hansson Bodil Jönsson

Stefan Lövgren, handbollslegendar, 50, Kungälv

Bästa julminne?

– Mina barndoms jular för i mitt minne var de alla fulla av snö.

Värsta julminne?

– Det tar jag ut i förskott för det kommer att bli den här julen. Som att man inte får fira med sina syskon och föräldrar som vanligt.

Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN Stefan Lövgren.

Claes Malmberg, 59, skådespelare, Barsebäck

Bästa julminne?

– När jag var liten kommer jag ihåg att jag fick en Batman-dräkt, det kanske var i slutet av 60-talet, det hette Läderlappen på den tiden. Det minns jag att jag tyckte att det var väldigt flådigt att få det och att jag blev väldigt glad. Eftersom jag fortfarande kommer ihåg det trots att jag snart fyller 60 så kanske det är det bästa minnet.

Värsta julminne?

– Jag har nog inget, det är ingenting som jag kommer på nu i alla fall. Jag har å andra sidan en förmåga att glömma bort de värsta sakerna i mitt liv, glömskan har nog räddat mig många gånger tror jag!

Foto: BJÖRN LINDAHL Claes Malmberg.

Sebastian Månsson, 26, ”Paradise hotel”-vinnare, Helsingborg

Bästa julminne?

– Det måste vara från när jag var liten, innan mina föräldrar skilde sig, och vi kunde fira jul med familjen från båda sidorna tillsammans.

Värsta julminne?

– Det har hänt att båda mamma och pappa var bortresta på jobb på julen när jag var liten, för att de båda jobbade mycket. Jag hade fortfarande familjemedlemmar att fira med då, men det var tråkigt att inte kunna få fira med mamma eller pappa.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Sebastian Månsson.

Lasse Kronér, 58, tv-profil, Göteborg

Bästa julminne?

– Jag är en riktig julgris. Jag har gjort sju uppesittarkvällar i tv, jag har varit julvärd, jag har bott i en kaptensgård stort som ett slott där det var julpyntat så att det såg ut som att man kom hem till Emil i Lönneberga … så jag har haft väldigt, väldigt bra jular och julen har alltid varit viktig för mig. Det är en högtid jag alltid har tyckt om väldigt mycket och jag har alltid fyllt mina jular med familj och vänner, mat och skratt.

Värsta julminne?

– Det värsta julminnet måste vara när jag öppnade dörren, 5-6 år gammal, och tomten stod där ute lite påstruken och råkade svälja bomullsskägget och höll på att dö, innan tomten, som var min pappa, fick av tomtemasken och fick ut skägget. Det var det värsta, att se att tomten inte fanns på riktigt och att pappa höll på att avlida, och farmor som sprang ut och slog honom i ryggen med en bok.

Foto: HENRIK BRUNNSGÅRD Lasse Kronér.

Marie Mandelmann, 56, tv-profil och lantbrukare, Simrishamn

Bästa julminne?

– Alla jular blir de bästa, jag har haft många fina jular. Just det här att man avsätter tid och umgås i lugn och ro, det är det som är det fina.

Värsta julminne?

– Det var 1999, jag var gravid och mådde fruktansvärt illa. Jag stod inte på benen. Jag var nygravid, så det var alla lukter och så, allt var förfärligt. Det var nog den tråkigaste julen för oss alla det året!

Foto: BJÖRN LINDAHL Marie och Gustav Mandelmann.

Anna Lagerquist, 27, handbollsspelare, Rostov (Ryssland)

Bästa julminne?

– Jag älskar verkligen julen, men kommer inte på något specifikt. Men julen var ju mer idyllisk när man var liten, då var det otroligt stort.

Värsta julminne?

– Det är nog alla gånger det regnat på julafton nere i Skåne.

Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN Anna Lagerquist.

Jamina Roberts, 30, handbollsspelare, Partille

Bästa och värsta julminne?

– Sämsta var nog när jag fick en plastpanda som jag fick av min morfar när jag var 16 (skratt), men samtidigt är det nog mitt bästa också eftersom vi skrattar så mycket åt det varje år.

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN Jamina Roberts.

Andreas Granqvist, 35, fotbollsspelare, Helsingborg

Bästa julminne?

– Det var nog när jag var liten och fick mitt första tv-spel efter mycket tjat.

Värsta julminne?

– Det var nog när jag inte fick det tv-spel som jag önskade (skratt).

Foto: ANDERS DEROS Andreas Granquist

Isabella Lövin, politiker, 57, Saltsjö-Boo

Bästa julminne?

– Det är alltid lika mysigt att klä julgranen kvällen innan jul, med många minnen kopplade till olika julprydnader. Älskar glitter i granen, och att i lugn och ro laga lite mat och skriva julrim tillsammans.

Värsta julminne?

– Julklappshetsen som tagit över alltför många gånger.

Foto: Miljöpartiet Isabella Lövin.

Nooshi Dadgostar, politiker, 35, Stockholm

Bästa julminne?

– Det är kanske inte det största som hänt mig, men julen då jag fick min första egna mobiltelefon var en bra jul. Men jag har många varma minnen från alla julfiranden med familjen.

Värsta julminne?

– Det värsta minnet är nog att det är tråkigt att det inte är snö längre under julen, i alla fall inte där jag brukar fira.

Foto: Anna Tärnhuvud Nooshi Dadgostar

Malin Olsson, 38, programledare, Malmö

Bästa julminne?

– Det är alla jularna hemma i Dalarna när jag växte upp. Då var vi bortskämda med jul nästan varje julafton och att titta ut genom fönstret och se tomten komma där med lykta genom snön. Nu bor vi i Malmö där det är pissregn varje julafton så det blir inte så längre. Men jag har fått uppleva den där romantiska bilden av julafton på riktigt, det är inte alla som får det.

Värsta julminne?

– Det är nog när jag fick en mikrovågsugn i julklapp av Simon (Peyron, artist och Malins sambo, reds anm). Det var ingen dålig jul, men julklappsutdelningen blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Han tyckte att det var en jättebra present för vi behövde ju en mikro, men där fick han bakläxa. Man kan ju inte ge bort en mikrovågsugn. Som tur är hade hans kompis förvarnat honom om att han borde gardera sig för att mikron kanske inte skulle landa helt rätt, så Simon hade också skrivit en låt som var tillägnad mig så det vägde upp för allting. Hur ofta får man en låt skriven till sig? Så det blev plus minus noll där.

Foto: ANDREAS HILLERGREN Malin Olsson.

Rufus Kellman, 50, moderedaktör, Stockholm

Bästa julminne?



– Mina allra bästa julminnen har jag ifrån London där jag firat med familjen i många år.

Värsta julminne?

– De sämsta är väl att en egen hund som stod överst på önskelistan hela barndomen aldrig gavs. Nu 2020 har jag en hundvalp hemma!

Foto: SVT Rufus Kellman.

Christina Tallberg, 77, ordförande i PRO, Tyresö

Bästa julminne?

– I slutet av 50-talet då min kusin Kenneth helt oväntat sjöng Adams Julsång på ett fantastiskt sätt.

Värsta julminne?

– Blir nog den här julen, när så många inte får träffa nära och kära, tyvärr för många stor ensamhet.

Foto: Jack Mikrut Christina Tallberg.

Publicerad: 24 december 2020 kl. 19.11