Paparazzi 69: Armie Hammer är kannibal och Kim har ansökt om skilsmässa?

Av: Andreas Hansson

Publicerad: 15 januari 2021 kl. 13.47

Uppdaterad: 15 januari 2021 kl. 23.20

Löpsedlarna må fokusera på USA:s haveri till politiska situation, men inte ens en stormning av Kapitolium kan distrahera oss från skvaller om Kim Kardashian och Kanye Wests skilsmässa. Vi bryter ner det lilla vi vet och hur trovärdiga ryktena är.

Vidare tar vi upp Hollywoods nya favoritpar: Harry Styles och Olivia Wilde. Vilken otrolig duo och kanske det enda som bådar gott inför 2021? För när Max läser upp läckta meddelanden från Call Me by Your Name-skådisen Armie Hammer så utlovas en känsla som endast kan beskrivas som en stormning av hjärnkontoret. Trigger warning för kannibalism? Tack för oss!

04:30 Kris manöver under skilsmässoryktena mellan Kim och Kanye

10:30 Maskineriet bakom kändisskilsmässor – så tänker man

17:30 Ryktet: Kanye är ihop med influencern – stämmer knappast!

35:00 Army Hammers kannibalskandal

46:00 Stjärnans skilsmässa efter 18 månader

50:30 Simpsons spådde framtiden om stormingen av Kapitolum

Foto: Moa Liverstam Max och Michelle.

