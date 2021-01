TV4 och C More gör ännu fler Beck-filmer

Aftonbladet avslöjar: fyra nya filmer i succéserien under produktion

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 12 januari 2021 kl. 10.30

Foto: Foto: Johan Paulin / C More

I februari har den 42:a Beck-filmen premiär – men redan nu produceras flera filmer i serien.

Aftonbladet kan avslöja att TV4 och C More redan beställt fyra nya avsnitt av den populära deckaren.

– Känns otroligt kul att äntligen kunna berätta detta för alla Beck-fans, säger exekutiva producenten Niva Westlin Dahl i en kommentar.

På nyårsdagen hade ”Beck 41: Döden i Samarra” premiär och ”Beck 42: Den förlorade sonen” kommer på C More den 5 februari. Nu kan Aftonbladet avslöja att streamingtjänsten tillsammans med systerkanalen TV4 har beställt ännu fler filmer i serien.

Produktionen har redan dragit igång och inspelningarna kommer att ske under våren 2021, enligt uppgifter till Aftonbladet. Totalt har TV4 och C More beställt fyra nya Beck-filmer.

När Aftonbladet kontaktar ansvariga på TV4 och C More väljer de att bekräfta Aftonbladets uppgifter.

– Ja, nu är det klart att det blir nya Beck-filmer. Känns otroligt kul att äntligen kunna berätta detta för alla Beck-fans. Efter att ””Beck 42: Den förlorade sonen” har haft premiär den 5 februari så startar vi inspelningarna av fyra nya filmer, säger exekutiva producenten Niva Westlin Dahl i en kommentar.

Letar medverkande

Produktionsbolaget Filmlance, som producerar Beck-filmerna, är i full gång med att leta medverkande och skådespelare till de nya filmerna och skriver bland annat i en annons på en sajt för statister:

”Vi tänkte fortsätta med succén och göra ytterligare några Beck-filmer. För låt oss erkänna det, vi skulle inte klara oss utan detta sköna gäng som löser de mest uppseendeväckande fallen åt oss”.

I de senaste fyra filmerna hade Peter Habers titelkaraktär Martin Beck befordrats till högt uppsatt chef medan Jennie Silfverhjelms rollfigur Alexandra Beijer tagit över som ledare för Beck-gruppen bestående av Steinar Hovland (Kristofer Hivju), Oskar Bergman (Måns Nathanaelson), Ayda Cetin (Elmira Arikan) och Jenny Bodén (Anna Asp).

Om det blir några större förändringar i rollbesättningen vill TV4 och C More ännu inte uttala sig om.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 12 januari 2021 kl. 10.30