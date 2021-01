Hollywoodstjärnan Taraji P Henson: Tänkte ta mitt liv

Öppnar upp om självmordstankarna

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 03 januari 2021 kl. 14.25

Taraji P Henson funderade nyligen på att begå självmord.

Hollywoodstjärnan berättar själv om den mörka perioden.

– Jag började tänka på att avsluta det, säger hon.

Det är i sin Facebookserie ”Peace of mind with Taraji” som Taraji P Henson, 50, under ett samtal med en psykolog berättar om de mörka tankarna hon hade nyligen, skriver Page Six.

– Jag kunde inte ta mig upp ur sängen på några dagar, jag brydde mig inte. Det är inte jag. Och då började jag tänka på att avsluta det, säger hon.

Köpt en pistol

Skådespelaren och Hollywoodstjärnan säger att hon hade dessa tankar två nätter i rad. Hon berättar också att hon äger en pistol som hon förvarar i ett kassaskåp.

– Om jag kunde gå in dit just nu och bara avsluta det hela, för jag vill att det ska vara över, säger hon att hon tänkte.

”Empire”- och ”Dolda tillgångar”-skådespelaren tänkte också på sin 26-årige son, men tänkte sedan att han är äldre och kommer att ”komma över det”.

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Taraji P Henson.

Berättade för en vän

Henson säger att hon drog sig bort från sina nära och kära under perioden, men att hon en dag berättade för en vän om sina tankar.

– Man vill inte att de ska tro att man är galen. Man vill inte att de ska bli besatta och tro att de måste komma och övervaka mig. Så en dag sa jag till min vän när hon ringde mig på morgonen att ”vet du, jag funderade på att döda mig själv i natt”.

Stjärnan har tidigare pratat om sin kamp mot depression och ångest.

Nyligen bröt hon sin förlovning med den tidigare amerikanska fotbollsspelaren Kelvin Hayden, 37.

FAKTA Hit kan du vända dig om du mår dåligt ► SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. ► Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen kl 06–24 varje dag. Tel: 90101.

Chatt: chat.mind.se ► Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177

www.1177.se ► Jourhavande präst

Tel: 112, alla dagar kl 21–06

Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast ► Jourhavande kompis

Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Chattjour vardagar kl 18–22, helger kl 14–18.

jourhavandekompis.se ► Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80, alla dagar kl 21–06. ► Bris, Barnens rätt i samhället

Tel: 116 111, alla dagar kl 14–21.

Vuxentelefon: 0771-505050, vardagar kl 9–12

Chatt, alla dagar kl 14–21:

http://www.bris.se/?pageID=189 ► Rädda Barnens stödlinje

Har du flytt till Sverige? Är du ung? Vill du prata med någon? Rädda Barnens stödlinje svarar på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska. Även för föräldrar.

Telefon: 0200-77 88 20. Alla dagar kl 15–18. ► Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd

Tel: 020-18 18 00, telefonjour varje dag 19–22.

spes.se ► Pratamera.nu

Få råd, stöd och behandling av specialister på psykisk ohälsa. Hos Pratamera kan du snabbt få hjälp med ditt mående vid chatt, video och terapiprogram (KBT) av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Kostnadsfritt om du är under 20 år, annars 250 kr per besök (frikort

Pratamera.nu ► Suicide zero

Fakta och råd om självmord.

www.suicidezero.se/fakta-rad LÄS MER

