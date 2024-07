Beyoncé ger Kamala Harris full frihet till kampanjlåt

Tidigare sjungit för Obama och Clinton

Uppdaterad 08.44 | Publicerad 08.20

Världsstjärnan Beyoncé stöttar Kamala Harris, med en låt.

Vicepresidenten får tillåtelse av artisten att använda sig av hennes låt ”Freedom” under sina kampanjen till att bli demokraternas presidentkandidat och senare landets president.

Världsstjärnan Beyoncé Knowles-Carter, 42, är känd för att vara strikt när det gäller vem som får använda hennes musik. Men efter att Kamala Harris, 59, valt att spela hennes ”Freedom” under sitt första framträdande i sitt kampanjhögkvarter under måndagen, kom artistens godkännande snabbt. Inte nog med att Kamala Harris fick spela låten där och då – Beyoncé godkände direkt att låten används under hela Kamala Harris presidentkampanj, skriver CNN.

Beyoncé har tidigare stöttat demokratiska presidentkandidater. Hon sjöng vid Barack Obamas presidentinstallation och hon och maken Jay-Z uppträdde vid en konsert till stöd för Hillary Clinton. För fyra år sedan uppmanade hon sina Instagramföljare att rösta, samtidigt som hon uttalade sitt stöd för Joe Biden och Kamala Harris.

Tidigare har stjärnor som Cardi B, brittiska Charli xcx och ”Vita huset”-skaparen Aaron Sorkin uttalat sitt stöd för Kamala Harris.