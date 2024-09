Carina Berg öppnar upp om sitt mående

Uppdaterad 2024-06-28 | Publicerad 2024-06-27

I senaste avsnittet av sin podcast berättar Carina Berg att hon under en längre period mått dåligt.

Till lyssnarna delar hon med sig av känslorna och säger att hon har påbörjat utredningar om det skulle kunna bero på depression, klimakteriet, eller kanske sköldkörteln.

– Har mått så fruktansvärt svajigt på den sista tiden, säger programledaren.

Högaktuella Carina Berg, 46, syns överallt. I våras som programledare för Melodifestivalen, och till hösten ska hon leda Barncancergalan för nionde gången.

Men i veckans avsnitt av podden ”Gynning & Berg” öppnar hon upp om hur hon egentligen mår.

– Det har varit ganska överraskande hur jävla dåligt man kan må, säger Carina Berg till poddkollegan och vännen Carolina Gynning, 45.

expand-left helskärm Carina Berg

Utreder depression, klimakteriet och sköldkörteln

För att distansera sig själv från det som hon berättar, väljer Carina Berg att prata som om det handlar om en vän med ett snarlikt namn, ”Parina Perg”, istället för henne själv.

– ”Parina Perg” har mått så fruktansvärt svajigt på den sista tiden och startat en depressionsutredning och också klimakterieutredning.

Berg berättar att hon har en bra dag när de spelar in avsnittet, men att känslorna av ångest och stress kommer och går för ”hennes vän”. Vilket lett till att hon nu valt att söka hjälp.

– Hon har fått självskattningsformulär, hur gärna och ofta man vill sluta leva och såna där frågor. Då kollar man upp: Kan det vara en depression? Kan det vara hormonella rubbningar? Kan det vara sköldkörteln som spökar?

expand-left helskärm Carina Berg

Hyllar familjen

När duon pratar om vad som kan ligga bakom Carina Bergs känslor tar de upp både arbetsbelastning och klimakteriet som potentiella orsaker.

Berg berättar att jobbet kan vara stressigt i perioder och att hon har många bollar i luften samtidigt. Men samtidigt hyllar hon arbetet, relationen och barnen. Trots det mår hon dåligt.

– Den här kompisen har känt, och haft den här meningen i huvudet länge: ”nothing is funny any more, any longer, nowadays” (”ingenting är roligt mer, längre, nu för tiden” på engelska), säger Carina Berg och fortsätter:

– Vilket är så himla orättvist mot hur hon lever, för hon har verkligen allt.

I samtalet med Gynning pratar Berg om värdet av att våga prata öppet om sitt mående för att kunna hämta styrka, råd och stöd hos andra.

expand-left helskärm Carolina Gynning och Carina Berg

Avslöjar nya TV-programmet

Sen 2019 har Carolina Gynning och Carina Berg delat med sig av händelser i sina liv, tankar och känslor i sin podcast som nyligen flyttade från Spotify till Perfect Day Media.

Under hösten ska Berg och Gynning ut på turné med sin show ”Begynnelsen – Med Gynning och Berg”.

I poddavsnittet berättar även duon att de snart kommer synas på TV tillsammans igen. Men både kanal och handling håller de hemligt.

– Det passar Gynning som handen i handsken, och jag kan säga att jag är intresserad, säger Carina Berg om programmets tema.