Paulina Brandberg ryter ifrån efter larmet inifrån ”Race across the world”

Ministern: ”Ingen anställd ska behöva acceptera en dålig arbetsmiljö”

Publicerad 19.05

Flera högt uppsatta personer sätter nu ned foten när det kommer till den dåliga arbetsmiljön inom tv-branschen.

En av dem är Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

”I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. De ska följas – punkt”, skriver hon till Aftonbladet.

Nyligen kunde Aftonbladet berätta om de dåliga arbetsförhållanden som personalen utsattes för under inspelningarna av Kanal 5:s ”Race across the world”.

Flera personer som arbetade i produktionen vittnade om extremt långa arbetsdagar, alldeles för lite sömn samt en tystnadskultur som gjorde det svårt att säga ifrån, något som Instagramkontot Tv:s baksida var först med att rapportera om.

Stora problem under flera år

Det är inte första gången som medarbetare i tv-produktioner larmar om inhumana arbetsvillkor. Tv:s baksida har rapporterat om problemet sedan 2021. Även Aftonbladet har vid flera tillfällen lyft vittnesmål inifrån olika produktioner, bland annat gällande ”Paradise hotel”, ”Let’s dance”, och ”Kompani Svan”.

Nu ryter Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg ifrån.

”Ingen anställd ska behöva acceptera en dålig arbetsmiljö, oavsett vilken bransch det gäller. I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. De ska följas – punkt”, skriver hon i en skriftlig kommentar till Aftonbladet.

Peter Mild är med i styrelsen för film och tv-avdelningen på fackförbundet scen & film. Han säger att vissa tv-spelningar är mer fysiskt påfrestande än andra, och att just den biten inte är unik för ”Race across the world”.

– De inblandade visste nog från början att det här skulle bli en ganska påfrestande realityinspelning, men det blev mycket värre, säger han.

Han säger att de program som spelas in utomlands, som exempelvis ”Race across the world”, inte behöver följa svenska lagar. Det är i stället inspelningslandets lagar och regler som gäller.

– Men jag har svårt att tänka mig att de tiderna ens är lagliga i de länder de har varit i, säger han och syftar på de 18-timmarspass flera personer vittnat om att de haft under produktionen.

Han fortsätter:

– Däremot så tycker man väl att ett svenskt produktionsbolag ändå borde förhålla sig till svenska arbetstidslagen och schemalägga så att det är vettiga tider.

– Vi måste försöka bli lite professionella i tv-branschen. Det har ju varit alldeles för mycket ”vilda västern”.

Anställer unga personer som utnyttjas av produktionsbolagen

Han berättar att produktionsbolagen ofta anställer unga personer utan erfarenhet i branschen, eftersom de är billig arbetskraft.

– Frilansarna, men framför allt de ofta unga assistenterna, har sällan makt att säga ifrån och kräva någonting. De får vackert ta det som bjuds. Det utnyttjar bolagen, och det tycker jag är fult, säger Peter Mild.

Nu kämpar han tillsammans med andra i branschen för att alla produktionsbolag ska ha kollektivavtal.

– Vi försöker få till en ny branschstandard. Bolagen ska inte kunna konkurrera ut varandra med dåliga arbetstider och dåliga arbetsmiljöer för att vara billigare än någon annan. Branschen måste hitta en nivå där det är rimligt. En rimlig arbetstid, en rimlig betalning, en rimlig vilotid. Det skulle behövas ett kollektivavtal som gäller arbetstagare men som också inkluderar frilansare och egenföretagare.

Vill förändra arbetsmiljön i tv-branschen

Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare på Yrkesnämnden för film och tv skriver till Aftonbladet att de ständigt arbetar för att försöka få till en förändring i branschen. Bland annat har de nyligen tagit fram ett certifikat med namnet ”Film & tv bas”. Det beskriver vilka grundläggande kompetenser de förväntar sig att produktionsbolagen ser till att personalen har vid en inspelning.

”Tillsammans med parterna har vi tagit fram en ny arbetsmiljöutbildning som ska ingå i alla yrkesbevis och certifieringar. Genom att inkludera den i Film & tv bas, blir det en branschstandard, som vi sedan behöver jobba för att implementera på riktigt så att det också sker en förändring som syns och märks för yrkesverksamma”, skriver Charlotte Gimfalk i ett mejl till Aftonbladet.

Bland de organisationer som just nu står med på certifikatet finns bland annat SVT, TV4, Viaplay group, och Svenska filminstitutet.

Även Warner Bros Discovery, som äger Kanal 5 där ”Race across the world” kommer att sändas, står med på på listan.

I nuläget finns det ingen konsekvens för de som inte följer certifikatets rekommendationer. Yrkesnämnden för film och tv arbetar dock aktivt för att förändra och förbättra villkoren runt certifikatet meddelar de.

”Stöttar initiativet”

Axel Eriksson, innehållsdirektör på Warner Bros Discovery, har tidigare sagt till Aftonbladet att de rapporter som kommer inifrån ”Race across the world” inte stämmer överens med den information de fått från produktionsbolaget.

När det kommer till certifikatet ”film & tv bas” skriver han i ett mejl att de alltid har dialog med produktionsbolagen för att säkerställa säkerheten under inspelningar som görs.

”Det är ju produktionsbolagen som ansvarar för att rätt kompetens finns på varje produktion.”

”Den här certifieringen är ett bra initiativ som vi på Warner Bros. Discovery tillsammans med andra branschföretag stöttar. De produktionsbolag som vi anlitar är med i organisationen Film & TV-producenterna som också stöttar initiativet.”