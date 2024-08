Discokulan åkte ut ur ”Masked singer”: ”Väldigt förvånad att jag tog mig så långt”

Konversationen mellan Kameleonten och en hemlig kändis:

– Det kan aldrig bli för mycket rosa, eller hur, Kameleonten?

– Nej, det är verkligen en otrolig färg. Men alla färger är snygga, tycker jag. – Det handlar väl om att inte försöka smälta in så mycket utan bara vara sig själv. Oavsett vilken bokstav man tillhör.

– Jag har nästan kunnat vara mer mig själv som kameleont faktiskt, och när jag smälter in så sticker jag ut, verkar det som.

– Ja, det blir fokus på andra saker då. Men du, har du gjort din outfit? Alltså den är verkligen perfekt. Jag önskar att det var min idé.

– Det är någon annan som skapat mina kläder, precis som vanligt när jag går in i en roll. Jag trivs väldigt bra i de här regnbågsfärgade kläderna, det tar fram det bästa i mig. Och du, du är vrålsnygg, som alltid.

– Tack, darling. Jag har i alla fall sytt mina egna kläder.