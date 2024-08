Kartan för hur man ser på film har ritats om

”Inte alltid lätt att gissa vilka filmer som kommer att slå”

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Får Robert Gustafsson biopubliken att vilja se nya Jönssonligan?

Är Ella Lemhagens ”Så länge hjärtat slår” så hjärteknipande som den verkar?

Höstens vinnare blir nog ändå sannolikt de filmer som visas på Netflix, med tänkbar miljonpublik runt hela världen, Josefine Bornebuschs ”Släpp taget” och nyinspelningen av ”Strul”.

Det har varit ”upprop” för svensk film. Trailers för mer än tjugo filmer visades under onsdagsförmiddagen på Filmhuset i Stockholm med många ur filmbranschen på plats. Producenter, regissörer, skådespelare, vi från media.

Generellt gäller fortfarande vad Oscarsbelönade manusförfattaren William Goldman (1931-2018) sa en gång: Nobody knows anything!

För det är inte alltid lätt att gissa vilka filmer som kommer att slå eller inte.

pullquote Har ritat om kartan för hur man ser på film.

Även om de är folkkära… vem hade trott att Filip & Fredriks dokumentär om Filips skröpliga pappa skulle bli årets hittills största biosuccé, med över 400 000 biobesökare?

Och smaken är som baken. Jag tyckte ”Se upp för Jönssonligan” (2020) var bästa filmen i serien. Med Henrik Dorsin som ”Sickan”. Hur många som såg den får vi väl aldrig veta, då den gick på en strömningstjänst i stället för på bio, det var under pandemin. Men många fans var av någon anledning jag aldrig begripit besvikna.

Skulle tippa att ”Jönssonligan kommer tillbaka” (premiär 6 december) med alltid populära Robert Gustafsson och Jonas Karlsson (som Vanheden) i spetsen kan bli höstens största publikframgång. På bio, alltså. För strömningstjänsterna, och framför allt hårdsatsande Netflix, har ritat om kartan för hur man ser på film.

expand-left helskärm ”Jönssonligan kommer igen” (2024).

pullquote Bäst att passa på innan hon drar till Hollywood.

Där visas Josephine Bornebuschs ”Släpp taget”. Ett familjedrama med henne själv i huvudrollen. Känns som något de många som gillade hennes tv-serie ”Älska mig” kommer att tycka om. Bäst att passa på innan hon drar till Hollywood. Hon lär inte sakna erbjudanden efter att ha regisserat halva succéserien ”Baby Reindeer”.

Där, på Netflix, visas även ”Strul”. En nyinspelning av Jonas Frick-filmen som var en banbrytande actionkomedi, ur svensk synvinkel, när den kom 1988. Nu gör Filip Berg samma roll som Björn Skifs.

expand-left helskärm Filip Berg.

På bio kommer Hedda Stiernstedt och Josefin Asplund som två konkurrerande popartister som tvingas turnera ihop, i ”Nova & Alice” (13 september). Verkar lovande. I trailern häpnar man nästan över hur lika-som-bär Johan Rheborg, som spelar manager, är med Lukas Moodysson.

pullquote Känns starkt och berörande.

Mest nyfiken blir jag på Ella Lemhagens ”Så länge hjärtat slår” (27 september). En verklighetsbaserad historia om en visselblåsare (Bianca Kronlöf) på ett äldreboende under pandemin. Känns starkt och berörande, har många bra skådespelare även i övriga roller och få kan som Lemhagen göra bred underhållning av allvarliga ämnen.

expand-left helskärm ”Den svenska torpeden” (2024).

Josefin Neldén är alltid bra. Rollen som Sally Bauer (1908-2001) som simmade över Engelska kanalen 1939 känns som hennes karriärs hittills största utmaning. ”Den svenska torpeden” har premiär 15 november.

I övrigt: Svenska skräckvågen fortsätter, flera barnfilmer verkar lovande, precis som en del dokumentärer. Fredagens premiär ”Bröderna Andersson” är till exempel en djupt gripande historia, där en av bröderna är världsberömda regissören Roy.