Dufvenius: ”Vi pumpas med kroppar och porr”

Skådespelarna bakom HBO:s nya ”Lust”: ”Ingen aning om hur våra polare har det i sängen”

Publicerad: Alldeles nyss

helskärm Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius och Elin Klinga spelar i HBO:s nya serie ”Lust”.

Fyra kvinnor har både skapat och spelar huvudrollerna i nya HBO Max-serien ”Lust”, premiär i dag.

Här avhandlas allt kring sex i en salig och mycket underhållande röra.

– Vi pumpas med en objektifiering av kroppar eller porr utan känslor. Och vi har ingen aning om hur våra polare har det i sängen. Vi vill visa hur det är på riktigt i dag, säger Julia Dufvenius.

Tre skådespelerskor som har känt varandra länge – Julia Dufvenius, 46, Sofia Helin, 49, och Anja Lundqvist, 50 – har varit med och skapat tv-serien.

– Vi har tyckt om att jobba med varandra. Det här var 2015, kanske. Vi kom på att vi pratar inte längre om sex. Vi har barn, karriärer, hus, men det ämnet är det bara tyst om. Vi började också skratta väldigt mycket, för det är så sårbart. Man känner sig lätt förlöjligad och avslöjad, säger Sofia.

– Jag känner ingen som haft ett fantastiskt sexliv efter att småbarnen har kommit. Då kommer det här jämförandet. Vi gör det bara så här många gånger i veckan. Det blir en hemlighet till slut, säger Anja.

– Vi tänkte att vi vill vara där det bränns lite, där det är lite obekvämt och läskigt. Sedan mötte jag producenten Sandra (Harms) på en fest och frågade om vi skulle göra en komedi om kvinnor över 40. Hon sa ”yes” direkt, berättar Sofia.

Med på skapandet av serien var även Åsa Kalmér, 60. Hon har nyligen släppt boken ”Naket – det mest intima”, där kvinnor i olika åldrar anonymt talar ut om sina sexliv. Hon är också skådespelerska och regissör, men till tv-serien kallades Elin Klinga, 52, in för att spela den fjärde huvudrollen.

När jag träffar Anja, Elin, Julia och Sofia tillsammans, frågar den sistnämnda vad jag tycker och hur det känns. Jag säger att jag tycker serien är ”skitrolig”. Och att det är lite smånervöst att träffa fyra så färgstarka kvinnor och prata just om sex och lust.

Men det går bra. Tror jag. Jag behöver inte ställa så många frågor, de pratar oavbrutet, ibland i mun på varandra.

– Temat är så hemligt. Vi har ingen aning om hur våra polare har det i sängen. Hur det är på riktigt i dag, säger Julia.

– Sådant som när man råkar prutta när man kommer, säger Anja och skrattar.

– Det har målats upp en värld där det ska vara så tjusigt. Så det är kul att få fram det fula, groteska och absurda, säger Elin.

– Vi kvinnor har våra fina smycken och någon fin klocka och… så har vi alla ”uuh” och ”aah” och andra läten i sängen och en hängande hårig… de här organen, liksom, det är ju djävligt kul att skämta om, säger Anja.

Ni har skapat serien. Men varför har då en man skrivit manus?

– Det var inte vilken man som helst. Frans (Milisic Wiklund) var nyfiken på att undersöka temat och han vågar ta ut svängarna, göra för mycket och det är bra att även ha ett manligt öga, säger Julia.

– Det är viktigt med perspektiv utifrån, säger Elin.

– Det handlar inte om kön, utan också om tillit, att ta emot det mest sårbara och göra något kul av det. Han har gjort något briljant av våra långa, långa, komplicerade och känsliga samtal, säger Sofia.

Det är omöjligt att inte jämföra ”Lust” med ”Sex & the city”, den klassiska serien från 1998-2004 om fyra kvinnor i New York. Den fick nyligen också en fortsättning, ”And just like that…”.

– Jag har aldrig sett ett enda avsnitt av serien, säger Anja.

– Jag tittade på varenda avsnitt, säger Sofia. De andra två verkar också insatta i serien. Originalserien, åtminstone.

När det gäller ”Lust”, säger Anja:

– Det är viktigt att påpeka att var och en inte har skrivit sin bit, utan alla har skrivit för alla.

– En fantastisk grej är att vi inte har vetat vilka roller vi skulle göra. Ganska sent så bestämdes det av producenterna, säger Sofia.

helskärm Ur ”Lust”

helskärm Ur ”Lust”

Hon spelar Anette som jobbar på Hälsomyndigheten där hon leder en undersökning av kvinnors sexliv. Äktenskapet med Andres (Danilo Bejarano) är ganska dött, han är mer intresserad av sin hi fi-anläggning.

– Anette är själva betraktaren i berättelsen. Något jag inte fattade förrän vi började spela in är hur mycket hon, inte ljuger kanske, men håller upp en mask, vilken skam hon bär på. Jag ser lite på henne som att hon är Sverige (skratt).

Nadia, spelad av Anja Lundqvist, jobbar i reklambranschen. Är gift och har barn med en väldigt politiskt korrekt make (Johan Widerberg). De har schemalagt trist sex, så hon börjar prassla med sin kriminella personliga tränare (Björn Bengtsson).

– Nadia är ganska mycket man inuti. Vill bli bäst på jobbet. Orkar inte med så mycket ömhet eller långa sexakter. Hon gillar sex, så hon vill bara komma (skratt), säger Anja och fortsätter:

– Det var roligt att spela en person som är så otillfredsställd med allt.

Julia Dufvenius spelar Ellen, en bilförsäljare som bland annat ligger med en kund (Jonas Malmsjö).

– Hon gör allt jag inte skulle våga. Hon är luststyrd och skiter i att tänka på konsekvenserna, säger Julia.

Elin Klinga spelar Martina, upphöjd poet och författare, som sitter i Svenska Akademien. Hennes ständigt otrogne make (Magnus Roosmann) har skaffat ung älskarinna (Amy Deasismont). På ett Akademi-möte delas det ut frikostiga stipendier till någon med franskklingande namn.

Jag hinner knappt säga meningen att jag tänker på Katarina Frostensson färdigt, förrän Elin avbryter:

– Varför ska man tänka på någon alls? Vi har en Akademi för att vi har ett kulturliv som vi är stolta över. Vi skildrar en elitism som man behöver vända och vrida på med absurda glasögon på.

– Denna paradroll är som skriven för dig, Elin. Det var bara wow, det här har du tränat för hela ditt liv. Allt du sett, alla kulturmän du har träffat, allt det kan du använda här, säger Sofia.

”Lust” innehåller, inte helt oväntat, både mycket prat om och en hel del sexscener.

Hur tänkte ni där? HBO är ju kända för att vilja ta ut svängarna ordentligt när det gäller naket i rutan?

– Ibland var vi lite dumma i huvudet. Vi sa ”mer sex!”. Sedan sa till exempel kanske Ella (Lemhagen, regissör till hela serien) att ”förstår ni inte att det är ni som ska göra scenerna?”.

Sofia säger att hon aldrig haft några problem med sexscener. Som Saga Norén i tv-serien ”Bron” bestämde hon ofta själv hur de skulle utformas. Anja säger att det handlar om ömsesidigt förtroende och att hon och Björn Bengtsson pratade genom scenerna med en intimitetskoordinator.

– Det värsta med sexscener är när det ska vara sensuellt vackert och estetiskt Det har ingenting med sex att göra, säger Julia.

– Den lögnen har vi verkligen kommit ifrån i den här serien. Det vi ville komma åt är både realismen och det absurda i sexet, säger Elin.

Om tid funnits, hade en halvtimme lätt kunnat bli ett dubbelt så långt samtal om sex och lust, känns det som.

Någon vecka senare stöter jag på Sofia Helin på galapremiären av ”Jag är Zlatan”. Hon tittar på mig, skrattar och säger:

– Jan-Olov, känns det bättre nu?

Det här är ”Lust”

Regi: Elle Lemhagen.

Manus: Frans Milisic Wiklund.

Producenter: Sandra Harms, Karl Fredrik Ulfung.

Åtta avsnitt, alla släpps i dag. De heter bland annat ”Sex är en motorväg till hälsa”, ”European lover, small”, ”Mikropenis” och ”Total eclipse of the heart”.

I rollerna: Sofia Helin, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius, Elin Klinga, Danilo Bejarano, Johan Widerberg, Magnus Roosmann, Björn Bengtsson, Jonas Malmsjö, Roshi Hoss, Jacob Ericksson, Donald Högberg, Christopher Wollter, Amy Deasismont, Marika Carlsson, Ella Rae Rappaport.

Publisert: Publicerad: 18 mars 2022 kl. 10.42