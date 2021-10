Robin Paulsson: Kräket blev tyngdlöst och flög runt i luften

SVT-profilen om dramat tittarna aldrig fick se

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Robin Paulsson.

MALMÖ. Ridån gick ner för hans talkshow.

I stället fick stand up-komikern ta över en klassiker.

– Det bästa med ”Fråga Lund” är att det är public service. Att det är folkbildning, man lär sig något. Vi lyckas kombinera kunskap och underhållning, säger Robin Paulsson, 37.

På kaféet i ett Malmö som visar sig från sin allra grådaskigaste sida tar programledaren en vanlig bryggkaffe, men med uppvärmd mjölk, och ett citronhjärta som försvinner snabbt från assietten.

1960-talet, Jan-Öjvind Swahn, hans tudelade glasögon och expertpanel är långt ifrån dagens ”Fråga Lund”. Sedan några år är professorernas och experternas svar mycket mer visuella.

– Det måste ju vara kul att titta på. Information är lättare att ta till sig när man skrattar, säger Robin Paulsson.

Steget från komikerscenen till att själv programleda det skånska expertprogrammet var inte helt självklart. Då hade Kristian Luuk hållit i ”Fråga Lund” 2016–2018.

– Jag fick frågan ganska ”out of the blue”. Men att Kristian hade varit programledare hjälpte mig in, säger Robin Paulsson.

Fortsatte i Luuks anda

Kristian Luuk tog frågorna med sig ut i verkligheten och Robin Paulsson har fortsatt i hans anda.

– Det har nog blivit mer. Jag tror Kristian gjorde lite, men jag sa till redaktionen tidigt att jag kan gärna utsätter mig för saker. Det är kul.

helskärm Robin Paulsson i ”Fråga Lund”.

Under den här säsongen, som redan är på upploppet, har Robin Paulsson bland annat stått på ett pickupflak i 70 kilometer i timmen och skjutit ut en boll bakåt i samma hastighet för att se vad som händer och badat i isvak.

– Frågan var: Hur länge kan man bada i isvak innan det blir farligt? Jag är en badkruka egentligen, det får gärna vara 26–27 grader. Här var det bara en grad. Första gången var jag nere i kanske sju sekunder.

Men Robin avslöjar att han aldrig skulle ha kallbadat i fem minuter om det inte funnits en kamera i närheten.

Testen kan också gå fel. Väldigt fel.

Tyngdlös och illamående

Under den första säsongen 2019 skulle Robin Paulsson testa tyngdlöshet i ett flygplan på Esa, amerikanska Nasas motsvarighet, i Frankrike. För att nå tyngdlöshet stiger planet brant, precis i vändningen ner inträffar tyngdlösheten, planet faller sedan – för att upprepa stigningen och vändningen gång på gång.

– Det gjorde de 30 gånger under två timmar. En kille sa när jag var tyngdlös: Kryp ihop så snurrar jag dig, det blir rolig tv. Efter ett tag, efter den 28:e gången, började jag må lite illa.

Han fick en spypåse – som han använde.

– Sen satt jag med den i knät och hörde dem säga: Dags för näst sista svängen i luften. Då spände jag fast mig, för jag mådde lite kass. Och precis när vi skulle göra svängen så hörde jag instruktören skrika till mig på fransk-engelska: STÄÄÄNG PÅÅÅSEEEN!

”Har lite klaustrofobi”

– Ni kan ju ana, kräket blev också tyngdlöst och flög runt i luften. När de svängde planet igen blev allt dubbelt så tungt. Flffsk! På mig, på killen som satt framför mig – och överallt.

Just det klippet har inte nått sociala medier, men det när han tyngdlös jonglerar med bollar i planet finns.

helskärm Robin Paulsson.

Det finns också saker han definitivt inte utsätter sig för frivilligt – och han har sagt nej.

– Jag har lite klaustrofobi så jag vill helst inte vara instängd någonstans. Jag skulle vara i ett väldigt litet utrymme, en tryckkammare på Tekniska högskolan i Stockholm, och få en känsla av att bestiga Mount Everest på några sekunder. Det skulle bli jättesvårt att andas och jag skulle få känslan att vara på 8 000 meter. Men jag har lite kontrollbehov. Jag vill liksom inte ha för lite syre, vad händer då?

Knasigaste ”Fråga Lund”-frågan

Redaktionen får kniviga frågor året om, mellan 2 000 och 3 000 mejl och brev.

– Folk kan googla allt i dag. Frågorna och svaren måste vara så intressanta att det inte är lättgooglat. Det är lite svårare nu att välja frågor och man måste också kunna iscensätta det på ett spännande sätt.

Vilken är den knasigaste frågan ni har fått, som ni inte kunnat eller velat testa?

– Det kan vara frågor som: Om du släpper en myra från ett flygplan, hur lång tid tar det innan den når marken?

Är det någon fråga som du skulle vilja att någon ställer?

– Ja, det händer att man ryser när man hör vissa ljud, som när man drar naglar mot en griffeltavla. Varför ryser man av olika saker? Jag kan rysa av någonting som du inte ryser av. Varför ställer sig huden upp av vissa ljud? Det tycker jag är spännande. Om du tar en torr kvast och sopar på asfalt då reser sig hårstråna på min hud, jag vet inte varför. Det är det där tjuu-tjuu-ljudet. Burr.

Robin Paulsson verkar, som de flesta, lättad över att restriktionerna tagits bort.

– Under pandemin har det varit väldigt lugnt. Jag gjorde ingen stand up från oktober 2020 till juli i år, ingenting på nio månader.

Lugnt under pandemin

I stället har han umgåtts med hustrun och deras två barn i huset utanför Malmö.

– Jag passade på att ta det lugnt och vara med familjen, bara vara hemma. Jag kom ut ur en jobbperiod och var ganska utkörd. Jag hade gjort 16 säsonger av min talkshow, stand up, melodifestival, idrottsgala… så när pandemi kom så kände jag bara för att passa på att vara …, säger Robin och blåser ut luften ur lungorna.

Har du haft något byggprojekt i huset i stället?

– Ja, det är alltid något som går sönder. Alltid. Och nu har jag ett träd, en stor bok, utanför som plötsligt börjar dö och då får man ta in en arborist. Ska vi ta bort den, ska vi beskära den, kommer den att överleva? Sådana grejer trodde man inte man skulle ta ställning till när man bodde i lägenhet, säger han och ler brett.

”Fråga Lund” sänds i SVT1 tisdagar kl 20.00.