Juryns stora protest i ”Masked singer” – kontroversielle Rudy Giuliani bakom masken

Var tidigare Trumps advokat

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Rudy Giuliani.

Det stormar i familjeunderhållningen ”Masked singer” i USA.

När Rudy Giuliani avslöjades bakom en av dräkterna ska halva juryn ha lämnat i protest, skriver Deadline.

Både jurymedlemmarna Robin Thicke, 44, och Ken Jeong, 52, ska ha lämnat studion när Rudy Giuliani, 77, visade sig vara en av deltagarna i ”Masked singer” i USA.

Programmet sänds senare i vår och de två andra jurymedlemmarna Nicole Scherzinger, 43, och Jenny McCarthy, 49, ska ha valt att stanna kvar och pratat med Rudy Giuliani. Thicke och Jeong återvände senare till studion, skriver Deadline.

På Instagram har avslöjandet delat fansen i två läger. En följare skriver ”Oprofessionellt av Jeong och Thicke att gå av scenen” medan en annan skriver ”Glad att jag aldrig mer behöver se programmet”.

helskärm Juryn i ”Masked singer” i USA. Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong, Nicole Scherzinger.

Var borgmästare i New York

Giuliani var borgmästare i New York under 9/11 men har på senare tid blivit känd för att ha försökt ogiltig förklara det amerikanska valresultatet från 2020 som en av Donald Trumps advokater. Giuliani blev också viral när han under ett pressmöte svettades så mycket att hårfärg rann nerför hans kinder.

”Masked singer” är succéprogrammet från Sydkorea där kända personer maskeras till sjöbjörnar, enhörningar och pingviner för att sedan sjunga framför en jury som ska gissa vem som döljer sig där bakom. Programmet har bland annat kommit till Sverige där Daniel Norberg förra året vann som godisautomaten.

Publisert: Publicerad: 03 februari 2022 kl. 15.14