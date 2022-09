Pernilla Wahlgren om drömsommaren och Östermalmslivet

Pernilla Wahlgren berättar om sin toppensommar och livet i Biancas lyxvåning på Östermalm.

Hon bjuder även på ett smakprov från ett av sina höstprojekt:

– Jag fick spela på folks känslor. Man känner sig taskig.

Kärleken

– Kärleken, den är tio plus.

Man kan högst sätta fem.

– Då är det ju superbra. Min pojkvän, han är superbra, därav tio plus!

Bostad

– Jag bor i en paradvåning på Östermalm , i Biancas blivande lägenhet. Den står utan möbler, jag ska inte klaga, men jag vill gärna flytta in i mitt hus någon gång. Det är inte optimalt att bo utan sina saker, jag längtar tills jag kan flytta in i huset (Lyxvilla på Lidingö som byggs, reds. anm). Så två plus.

Ekonomi

– Eh… bra. Nej men, jag klagar inte. Jag är på en bra plats i livet så fem plus.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Mycket bra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

helskärm Pernilla Wahlgren.

Hälsa

– Fem plus, tack och lov. Det är det som är viktigast i livet. Du kan sätta hur många plus som helst på ekonomin men om du inte har hälsan så spelar det ingen roll. Jag får vara otroligt glad för varje dag jag får vara frisk.

Årets sommar

– Tio plus. Vad är det för sommar? Fantastiskt. Jag har åkt båt på Västkusten, jag har varit i Spanien i mitt hus och i Stockholms skärgård.

Karriär

Plusen på karriärskategorin glömdes i all hast, men om vi får gissa får även den ett högt betyg. Pernilla Wahlgrens höst är som vanligt fullspäckad. Bland annat är hon aktuell i SVT:s nya satsning ”Komiker utan gränser” där ett gäng kända svenskar ställs inför obekväma uppdrag som filmas med en dold kamera.

– Jag tror att det kommer bli så sinnessjukt roligt att titta på för det är roligt att se folk i obehagliga situationer. Också hur olika vi är, något som är jättejobbigt för mig är antagligen inte ett dugg jobbigt för en sådan som Per Andersson.

Bland annat ska komikerna tävla om att få så många kramar som möjligt utan att be om det, något som var jobbigt för Pernilla.

– Jag fick spela på folks känslor. Man känner sig taskig när man står och säger att man har blivit dumpad och någon står och håller om en. Man mår inte riktigt bra av det.