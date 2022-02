Agnes Carlsson pudlar om frisyren: ”Har blivit väldigt, väldigt fel”

helskärm Agnes Carlsson i förra veckans ”På spåret”.

”På spåret”-showen kritiseras starkt – för frisyren.

Nu pudlar Agnes Carlsson i ett inlägg på Instagram.

”Jag förstår att det har blivit väldigt, väldigt fel”, skriver hon.

Fotografen Felicia Masalla samt Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby har sedan förra veckans ”På spåret” riktat skarp kritik mot Agnes Carlssons framförande.

”Jag kan inte undgå att få ont i magen av att se artisten Agnes ta på sig afro som en utklädnad och scenkostym. Håret jag inte vågat bära under flera år under min uppväxt. Håret som varit underhållning för andra, får massa pennor i sig skolan, som folk dragit i för skojs skull. Håret som många svarta med afro än i dag inte vågar bära, då det är en rasmarkör, det stoppar oss från att bli tagna på allvar, in i vissa rum, arbeten, gör så att vi måste kompensera i kläder och beteende för att faktiskt bli respekterade”, skriver Masalla i ett av flera inlägg på Instagram story och understryker att hon inte avser starta en hatstorm eller canceldebatt utan vill skapa medvetenhet.

”Håret är inte hennes”

I det senaste avsnittet av ”Raseriet” drar Bramme Sey paralleller till tidigare kulturminister Amanda Linds (MP) dreadlocks.

– Håret är inte Agnes, det är en peruk men det är svart hårkultur. Alla vita som väljer att plocka lite det ena och det andra ur svart kultur tjänar på det de får nån edge, de sticker ut på nåt sätt som man måste som politiker och artist samtidigt som man inte tar skiten som kommer när man är en svart person med den frisyren, jag tycker att de borde förstå det men ändå väljer de att göra det, säger hon.

helskärm Agnes Carlsson och Roger Pontare under framträdandet.

– Det är alltså viktigare för dig att vara fin men där vi är i dag är ditt approprierande ett manifesterande av att du inte bryr dig, säger hon.

Ndow Norrby säger att Agnes Carlsson återkommande haft den typen av frisyrer genom många år.

– Jag tycker det är väldigt speciellt att man ska glam it up och göra det cute and funky för sin egen varumärkesidentitet, säger Ndow Norrby.

Agnes pudlar: ”Är otroligt ledsen”

Agnes Carlsson svarar nu och ber om ursäkt i ett uppdaterat inlägg på Instagram.

”Vill först och främst säga förlåt till alla som känner sig kränkta, upprörda och sårade. Efter att ha tagit del av er kritik kring mitt hår och styling så förstår jag att det har blivit väldigt, väldigt fel. Och för det är jag otroligt ledsen”, skriver hon.

”Även om det aldrig varit min intention att få någon att känna sig illa till mods så förstår jag att jag har mycket att lära, och jag kommer göra allt för att öka min kunskap kring detta. Jag vill att ni ska veta att jag hör er. Jag tar till mig av denna kritik och ber återigen om ursäkt. All love Agnes”, skriver hon ihop med ett hjärta.

