Källor: ”Big little lies” får en andra säsong

”Det vore fantastiskt att samla gänget och göra det”



Egentligen har storyn nått sitt slut.

Men enligt uppgifter kan säsong två av ”Big little lies” börja spelas in redan till våren.

– Vi är hoppfulla, säger skaparen David E Kelley till TV line.

Succé är ett ord som används frikostigt nu för tiden. Men att beskriva första säsongen av ”Big little lies” som något annat vore en lögn.

Serien kammade hem hela åtta priser på Emmy-galan i september och kritiker världen över har hyllat ”Big little lies”, som baseras på boken med samma titel.

”Alla vill göra det”

Egentligen har serien täckt den historia som redogörs i boken och tanken var att det bara skulle bli en säsong. Men rykten började redan i april cirkulera om att det skulle komma en uppföljare.

Och nu uppger källor för TV Line att serien, med stjärnor som Nicole Kidman , 50, och Reese Witherspoon , 41, kan komma tillbaka väldigt snart. Redan till våren sägs det att HBO -produktionen ska kunna vara igång.

Skaparen David E Kelley säger att det finns en optimism kring en eventuell uppföljare.

– Inga beslut har blivit tagna än men vi är hoppfulla. Det är bara en massa logistiska saker men jag är optimistisk eftersom alla vill göra det, säger till nyhetssidan.

”Vore fantastiskt att samla gänget”

Om det blir en andra säsong krävs det att skaparna kommer på ett logiskt sätt att fortsätta storyn på.

– Det vore fantastiskt att samla gänget och göra det. Men kommer vi att göra det? Jag hoppas det. Vi får se, sa regissören Jean-March Vallée under Emmygalan.

Under galan fick även Alexander Skarsgård , 41, ta emot sin första Emmy-statyett. Han vann pris i kategorin bästa manliga biroll i en miniserie eller film efter sin insats i just ”Big little lies”.