Molly Sandén + FÖLJ

Molly Sandéns ilska mot Zytomierska och Filip Hammar

Rasar mot uttalanden: ”Det kan gå riktigt illa”

NÖJE 14 november 2018 11:06

Filip Hammar kallade diabetes för ”lyxsjukdom” och Katrin Zytomierska beklagade sig över en kvinna som tog en spruta på restaurang.

Uttalandena fick Molly Sandén att gå i taket.

– Jag blev så pass arg att jag kände att jag kan inte ens bemöta det, säger hon till Viafree.

Ikväll leder hon Diabetesgalan på TV3 och Viafree.

Nu berättar Molly Sandén om hur hon reagerat över andra svenska kändisars uttalanden om sjukdomen.

I januari förra året kallade Filip Hammar diabetes för en ”lyxsjukdom” i sin och Fredrik Wikingssons podcast:

– Även om du kan dö och så vidare så är det någon slags lyxsjukdom, sa han då.

Efter att ha mötts av en folkstorm backade Hammar, även om han inte ville säga att han ångrade vad han sagt:

– Snarare så var det en kritik mot att diabetes inte får samma fäste som till exempel bröstcancer när kändisar talar ut om sina sjukdomar i media. Att när en pigg och till ytan fräsch Peter Jihde talar ut om diabetes så har folk svårt att engagera sig, sa han.









1 av 3 | Foto: NAINA HELEN JÅMA /AFTONBLADET Molly Sandén.

Zytomierska vägrade backa

Katrin Zytomierska gick i mars i år till attack mot en kvinna som hon trodde hade diabetes och som hon sett ta en spruta på en restaurang.

– Jag vill inte säga att det var hemskt, fruktansvärt och att jag vill spy. Men jag reagerade och tyckte inte det var passande, sa hon i sin podcast.

– Det var väl kombinationen av att se den här jättesprutan och se hennes jättetjocka mage och se den här sprutan tryckas ner i magen.

Efter att flera personer reagerat på Zytomierskas uttalande, däribland artisten Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, försvarade hon sig på instagram:

”Jag tycker naturligtvis otroligt synd om alla sjuka människor. Jag önskar ingen en sjukdom och naturligtvis går inte min sprutfobi före en sjuk människas behov. Men att jag ska äta middag med min son och ha en skrikande kvinna över mitt huvud som drar upp sin tröja och sätter en spruta i sin mage? En överviktig uppenbarligen sjuk kvinna. Det tycker jag är opassande och det får jag tycka”, skrev hon då.

Molly: ”Det kan påverka någons liv”

Båda de här händelserna fick artisten Molly Sandén att gå i taket. När Viafree intervjuar henne inför Diabetesgalan som hon leder tillsammans med Peter Jihde säger hon:

– Jag blev jättearg. Jag blev så pass arg att jag kände att jag kan inte ens bemöta det, för jag kände jag vet inte var jag ska börja. Det känns tråkigt, för de sitter i en position med makt. När det gäller sjukdomar som man kanske inte vet så mycket om så borde man kanske inte ha så starka åsikter, för det kan påverka nåns liv, att nån inte vågar ta sin spruta och direkt får sämre hälsa eller kan sväva i livsfara.

Till Nöjesbladet säger Molly Sandén:

– Det blir så dumt för är man en känd person... det är mycket barn som kämpar med diabetes. Som tycker att det är skitjobbigt att ta fram den där sprutan och visa magen inför klassen. Att då läsa i en förebildsblogg om ”en äcklig tant som tog en äcklig spruta”, då kanske hon eller han inte tar hand om sin diabetes, det kan gå riktigt illa.

Jihde: ”Gör mig våldsamt förbannad”

Molly Sandén leder Diabetesgalan tillsammans med Peter Jihde och Isabel Adrian. De har alla tre sjukdomen.

– Just uttalanden som kan göra att du, jag, eller nån liten sjuåring i skolan backar in på toaletten för att ta sin spruta gör mig våldsamt förbannad, säger Peter Jihde till Viafree.

– Det bästa är egentligen när man har räknat till tio och inte blivit arg som man per automatik blir när man har diabetes, det är att kill them eller kill it with kindness and information, att försöka informera och berätta om det, så här måste vi göra för att överleva.

Fem kända svenska diabetiker 00:30

LÄS OCKSÅ Filip Hammar backar: Diabetes är ingen lyxsjukdom

LÄS OCKSÅ Diabetiker rasar mot Filip och Fredrik

LÄS OCKSÅ Peter Jihde bryter ihop efter gripande mötet