Mariah Carey tar julshowen till Sverige



1 av 2 | Foto: AP Mariah Carey.

NÖJE 4 juni 2018 10:28

Den har spelats om och om igen.

Nu får alla svenska fans chans att höra ”All I want for Christmas” – igen.

I december kommer Mariah Carey till Sverige med sin show ”All I want for Christmas”.

Mariah Carey bjuder alla fans på en tidig julklapp. Den 3 december spelar hon i Scandinavium i Göteborg.

Superstjärnan tar sin show ”All I want for Christmas” till Europa, och Göteborg är ett av spelstoppen.

Hon inleder turnén den 1 december i Stavanger i Norge och bjuder sedan på ytterligare nio konserter i Europa.

Tjänar fyra miljoner kronor varje år

Just runt juletid är Mariah Carey en av de artister som cashar in absolut mest. Hon drar in fyra miljoner kronor varje år tack vare sin hit.

Biljetterna till konserten i Scandinavium släpps den 8 juni, skriver arrangörern Live Nation i ett pressmeddelande.

