Chocken i ö-rådet: ”Jag såg inte det här komma”

Nicoline fick lämna ”Robinson”

NÖJE 13 maj 2018 22:06

Deltagarna i ”Robinson” fick sig en rejäl överraskning - dubbel utröstning och duell i ö-rådet.

– Jag såg inte det här komma, säger Nicoline Artursson i programmet.

Spelet mellan deltagarna i ”Robinson” intensifieras och dramat skruvas upp i takt med att finalen närmar sig. Och veckans ö-råd bjöd på en rejäl överraskning.

Vid utröstningen stod det mellan Johan Larsson, 28, och Daniel DK Westerlund, 30. Slutligen var det Johan som fick en majoritet av rösterna och trodde att han skulle få lämna. Ett resultatet som enligt honom själv var rätt väntat.

Men precis när deltagarna trodde att det var över för den här gången, och att de sitter säkert en vecka till så säger programledaren Anders Öfvergård till dem att göra ytterligare en omröstning. Denna gång faller samtliga röster på Nicoline Artursson, 25.

– Det här var inte väntat. Jag såg inte det här komma, säger hon i programmet.

Därefter får Johan och Nicoline göra upp i en duell där det handlar om vem av dem som får stanna kvar i ”Robinson”. Johan vinner duellen och får återvända till tävlingen. Nicoline blir den som får lämna.

För Nöjesbladet berättar hon om besvikelsen efter utröstningen:

– Jag visste att det var ett spel och att vad som helst kan hända, men samtidigt så kände jag mig självkart en aning lurad. Som jag sa i ett tidigare avsnitt, ”keep your friends close and your enemies closer”. Det är inte alltid så lätt att se vem som är vad.

Men inget ont som inte för något gott med sig. De som röstas ut ur ”Robinson” har möjlighet att ta sig tillbaka till tävlingen via ”Gränslandet”. Och för Nicoline skulle det bli ett kärt återseende.

– Jag var självklart glad över att träffa Pascal igen. Vårt mål var ju hela tiden att vi två skulle sitta i finalen, så där och då kände jag att nu är det bara att rocka ”Gränslandet” och kämpa sig tillbaka till Robinson-lägret, säger hon.

– Det blev en fin vänskapsrelation mellan Pascal och mig som jag är glad över och vi hade en fantastisk tid på ön, avslutar hon.

”Robinson” sänds på TV4 och TV4 play, måndagar till torsdagar klockan 19:30 och på söndagar klockan 21:00.

