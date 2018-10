Biggest loser + FÖLJ

Gunilla Persson tvingades lämnade ”Biggest loser” – åkte akut till sjukhus

NÖJE 29 oktober 2018 21:59

En krånglande mage blev Gunilla Perssons fall i ”Biggest loser VIP”.

I kvällens program röstades hon ut av de andra deltagarna.

Samtidigt kämpade Hollywoodfrun mot magsmärtor.

– Det var otroligt dramatiskt. Jag kunde knappt stå upp, säger Gunilla Persson.

I kvällens ”Biggest loser VIP” vägdes deltagarna in i par. Gunilla Persson, 59, och Kalle Moraeus, 55, som tävlade tillsammans under skräckinjagande former i en roddtävling, hamnade i elimineringen.

Under invägningen visade det sig att Gunilla Persson endast gått ner ett hekto sedan senaste invägningen. I programmet chockeras resten av deltagarna – Hollywoodfruns vanliga viktnedgång brukade ligga en bra bit över två kilon i veckan – men själv hade hon resultatet på känn.

Vad tittarna inte fick se var nämligen att Gunilla Persson kämpade mot magsmärtor under invägningen.

– Jag hade kraftigt ont i magen. Det var otroligt dramatiskt. Jag kunde knappt stå upp, säger Gunilla Persson till Nöjesbladet.

Röstades ut – av alla

Det var sedan upp till övriga deltagare att bestämma vem som skulle få lämna tävlingen – Kalle eller Gunilla.

Samtliga lade sin röst på Gunilla under en procedur som Hollywoodfrun kallar ”seansliknande och dramatisk”.

– För Kalles fortsatta hälsa behövde han vara kvar. Men det var tråkigt att jag åkte ut. Jag blev sur, eftersom jag inte borde ha åkt ut om magen hade fungerat som den skulle. Då skulle jag ha gått ner närmare tre kilon igen. Jag hade en kraftig förstoppning och inte varit på toaletten på åtskilliga dagar. Varken jag eller läkarna vet varför. Jag hade följt samma taktik och diet som tidigare.

Hon fick därefter åka raka vägen till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läkarna behöll henne över natten och gav henne ett kraftfullt lavemang. Det fungerade dock inte.

– På röntgen upptäckte de att jag hade gallsten. Det var inte orsaken till förstoppningen, men kanske till smärtorna. Jag hade mycket ont i magen och var mycket sjuk under sista invägningen, säger Gunilla Persson och menar att hennes snabba viktnedgång kanske inte var fullt så hälsosam för kroppen.

Gallstenen lät man dock vara. De var så pass små att Gunilla Persson avböjde operation. Ett par dagar senare kom den befriande känslan när knuten i magen plötsligt släppte.

1 av 4 | Foto: TV4 Gunilla Persson i ”Biggest loser VIP”.

Hon har fortsatt hålla vikten efter ”Biggest loser VIP” och kommer i dag i alla sina klänningar igen.

– Jag är nere i min absoluta idealvikt på 65 kilo. Den ska jag behålla nu. Jag är noga med vad jag äter och jag tränar med min personliga tränare Annika och går ofta långa promenader på stranden eller i bergen.

”Biggest loser VIP” sänds måndagar 21.00 på TV4 och TV4 Play.

Vem är din favorit? 00:42

