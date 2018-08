Alcazar + FÖLJ

Avslöjar lögnen – fick sparken från Alcazar

Berättar i ny bok – låg på sjukhus när managern gav beskedet: ”Jag bröt ihop”

NÖJE 1 augusti 2018 13:01

Nu avslöjar Annikafiore för första gången sanningen om varför hon slutade i Alcazar:

Hon fick sparken – av sina kollegor.

– De hade haft ett möte med gruppen som hade sagt att de inte var intresserade av att ha mig med på turnén, säger hon i den nya boken ”Alcazar – carpe disco”.

Plötsligt meddelades att Annika ”Annikafiore” Kjaergaard, 47, hoppade av den svenska succégruppen Alcazar efter att hon brutit foten under en musikvideoinspelning.

Men nu berättar hon för första gången sanningen om varför hon slutade i gruppen.

I den nya boken ”Alcazar – carpe disco” avslöjar Annikafiore att hon fick sparken av sina före detta vänner och kollegor.

Hon vaknade upp på sjukhus efter att ha opererat den brutna foten. Då fick hon beskedet från bandets manager över telefonen.

– De hade haft ett möte med gruppen som hade sagt att de inte var intresserade av att ha mig med på turnén, säger hon i boken.

– Så jag bröt ihop. Någon tog telefonen och jag var bara jättechockad, säger hon i boken.















1 av 6 | Foto: André de Loisted Annikafiore 2004.

Utbränd

Tillsammans med Andreas Lundstedt, 46, och Tess Merkel, 48, hade hon då utgjort kärnan i discotruppen Alcazar mellan 1998 och 2005, de sista åren även med Magnus Carlsson, 44, som en fjärde medlem.

De hade internationella framgångar med bland annat ”Crying at the discotheque” och fått stora hits i Sverige genom Melodifestivalen och låtarna ”Not a sinner nor a saint” och ”Alcastar”.

Men 2005 var det över för Annika Kjaergaard. I den nya biografin ”Alcazar – carpe disco” berättar hon att hon känt sig utbränd och sönderstressad. Inom bandet hade det uppstått en del interna konflikter. De två bästa vännerna Andreas och Tess höll ihop mot övriga.

När Annika Kjaergaard bröt foten under inspelningen av musikvideon till låten ”Start the fire”, inför en kommande turné, höll övriga bandmedlemmar och gruppens management ett möte där de bestämde sig för att ge henne sparken.

”Trodde vi gjorde rätt”

I ”Alcazar – carpe disco” berättar även Andreas Lundstedt om hur de gick ihop och bestämde att Annikafiore inte skulle få följa med på turnén.

– Vi trodde nog att vi gjorde rätt, men vi var samtidigt medvetna om att vi själva kände att det var skönt att få synas lite mer. Nu i efterhand är det ju självklart att hon hade kunnat blinga till sina kryckor och vara med ändå, men vi sa att vi var tvungna att dansa allihop, säger han i boken.

Annika Kjaergaard minns inte mycket av de efterföljande månaderna. Det dröjde flera år innan hon pratade med Andreas Lundstedt och Tess Merkel igen.

Så mycket känslor om tillbaka”

Men inför Andreas Lundstedts 40-årsdag 2012 hörde Tess Merkel av sig till henne.

– Tessan kontaktade mig och frågade om jag ville dyka upp och sjunga en låt. Efter att jag hade sjungit var det så mycket känslor som kom tillbaka, vi var så nära och så långt ifrån varandra som människor kan vara, säger Kjaergaard i boken.

Alcazar återförenades 2007 med Lina Hedlund, 40, som ny medlem, men utan varken Annika Kjaergaard eller Magnus Carlsson. Nu har gruppen bestämt sig för att lägga av igen, med en avslutande avskedsturné över Sverige.

På lördag står de på scenen under Stockholm Prides avslutningsgala och framför sin senaste singel ”In the name of love” som också är årets officiella Pride-låt.

Boken ”Alcazar – carpe disco” av Fridah Jönsson släpps 9 augusti.

