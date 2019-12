TV4

Jan Scherman: därför bråkar TV4 och Com Hem

Förra TV4-chefens uppmaning: ”Stäng dörren, håll käften och försök lös konflikten”

avTorbjörn Ek

11 december 2019 16:03

Jan Scherman förvånas över det öppna kriget mellan TV4 och Com Hem.

För Nöjesbladet förklarar den förra TV4-vd:n vad konflikten beror på – och har en uppmaning till parterna.

– Stäng dörren, håll käften och försök lös konflikten, hur mycket ni än tror att ni kommer vinna och ligger bäst till i opinionen så tror ni fel, säger han.

TV4 vill ha mer pengar av distributören Com Hem för sitt innehåll. Tele2-ägda Com Hem å sin sida vill få möjlighet att distribuera TV4:s material fritt till sina digitala plattformar. Och det vill TV4:s ägare Bonnier Broadcasting och i förlängningen statligt ägda Telia ha ännu mer betalt för.

”Inte bara pengar”

Så sammanfattar Jan Scherman, 69, den pågående tv-konflikten som har stängt ner TV4:s kanaler för en tredjedel av svenska folket. Och samtidigt betonar den förra TV4-vd:n att pengarna bara är en del av konflikten.

– Innehåll blir dyrare, inte minst sporträttigheter och internationellt drama. Den som äger innehållet vill ha mer betalt och den som distribuerar vill inte betala mer om de inte får mer för pengarna. Det är klart att det handlar om pengar. Men inte bara det, säger Scherman som var vd för TV4-gruppen mellan 2001 och 2011 och och numera kallar sig ”diversearbetare inom media”.

Enligt Scherman är ett av problemen att både Com Hem och TV4 står inför en ny verklighet där allt fler väljer att titta på tv via streamingtjänster och att båda måste försöka leda över sina tittare och användare till sina respektive digitala kanaler. För det vill TV4 ha mer betalt, medan Com Hem inte vill betala mer för möjligheten att även distribuera TV4:s material på sina digitala plattformar.

– Till det kommer den svåraste nöten av alla att knäcka, och som de inte vill erkänna att det också handlar om. Nämligen att Telia har köpt TV4:s ägare Bonnier Broadcasting.













1 av 5 | Foto: Robin Haldert / TT / TT NYHETSBYRÅN Jan Scherman före detta vd på TV4 med sällskap.

Kan missbruka sin makt

Svenska staten är med 38 procent av aktierna i Telia den enskilt största ägaren.

– Det gör att vi har fått en ny statlig gigant på den svenska tv-marknaden. Telia distribuerar ju dessutom tv och är därför en direkt konkurrent till Com Hem, säger Jan Scherman.

– Då säger naturligtvis TV4 att det absolut inte har med saken att göra, medan Com Hem säger att det har det visst. Personligen tycker jag att det spelar mindre roll om det är sant eller inte sant, för det spelar roll i förhandlingen eftersom Com Hems Anders Nilsson har lagt det på bordet. Det är också ett förebud för ännu fler såna här konflikter, där det gigantiska företaget Telia mycket väl kan missbruka sin makt oavsett vad som står i det klartecken de har fått från EU.

Finns det risk att det här drar ut på tiden över nyår?

– Jag har svårt att tro det. Det skulle skada båda parter så otroligt mycket.

Jan Scherman förvånas över hur hårt Com Hems och TV4:s representanter gått åt varandra.

– Ju mer offentliga attacker de ägnar sig åt, desto svårare blir det, för då skruvas konflikten åt allt hårdare. Just nu är det ingen som visar någon slags vuxen attityd, säger han.

”Beter sig barnsligt, utan respekt för tv-tittarna”

Bland utspelen nämner tv-nestorn Com Hems helsidesannonser i dagstidningar och TV4:s kontring med en ”julklapp” som erbjöd kanalen gratis över julhelgerna, men som också tolkas som ett desperat försök att säkra de viktiga reklampengarna.

– Det finns ingen som kan vinna det här. När de investerat så mycket i att tala om att motparten har fel och kommer med orättmätiga krav, för varje ytterligare sånt uttalande ställer de sig längre och längre ifrån en lösning. Samtidigt måste de komma överens, för ingen av dem kan stå ut i det långa loppet. TV4 behöver Com Hems alla hundratusentals abonnenter för reklamexponeringen och de behöver betalintäkterna. Com Hem i sin tur behöver tittarna som kan riskera att lämna dem om de inte får de kanaler de vill ha.

Jan Schermans råd till både Come Hem och TV4 är att sluta med utspelen.

– Jag säger stäng dörren, håll käften och försök lösa konflikten, hur mycket ni än tror att ni kommer vinna och ligger bäst till i opinionen så tror ni fel. Väldigt många tycker att ni betett er barnsligt, klantaktigt och utan respekt för tv-tittarna. Det är bara grader i helvetet vem som har dummat sig mest.

LÄS OCKSÅ Så ser du TV4 trots Com Hem-släckningen

LÄS OCKSÅ Bekräftat: TV4-kanalerna släcks

LÄS OCKSÅ Efter nedsläckningen av TV4:s kanaler: “Prognosen ser inte bra ut”

LÄS OCKSÅ Raseri mot Com Hem efter TV4-släckningen