Vera Vitali

Erik ’Jerka’ Johansson: ”Bonusfamiljen finns i mitt blod och dna”

avJan-Olov Andersson

Erik "Jerka" Johansson

Genom dramaserien ”Bonusfamiljen” blev Erik Johansson, 40, hela Sveriges bonuspappa.

Nu tacklar han samma roll även på riktigt i SVT:s dokumentärserie ”En perfekt förälder”.

– Om jag ska göra programledarrollen, har jag alltid känt att det måste vara något jag är nyfiken på själv. Jag är intresserad av mat och mitt föräldraskap. Och matprogram, det hålet behöver man inte fylla mer, säger han.

Om folk tror att skådespelare kan vara pretentiösa, och det är en och annan, så ska hen tillbringa 45 minuter med Erik Johansson.

Han är raka motsatsen.

Han må en gång ha haft tankar om att bli den superseriösa skådespelaren som gjorde de tunga grejerna. Över hundra föreställningar av Ibsen-pjäsen ”Peer Gynt” på Stockholms Stadsteater för tolv år sedan, förändrade hans liv.

– Det var så jävla tråkigt, säger han.

Sedan har han gått på vad han tycker är roligt. Det har, minst sagt, gått ganska bra, det också…

”Pratat med psykologer”

På bio är han aktuell i romantiska komedin ”Tills Frank skiljer oss åt”. Ett triangeldrama med honom, Liv Mjönes och Peter Magnusson, som även skrivit manus. Knappast en film som kommer att sopa rent på Guldbaggegalan, men den har hittills setts av drygt 80 000, vilket gör det till en av årets mest framgångsrika svenska filmer.

– Den är klassiskt uppbyggd i gammal farstradition. En vit lögn leder till massor av olika lögner som vävs ihop till en stor snöboll som bara rusar till crescendot i filmen. Jag lockades att göra filmen av Peters välbyggda komedimanus och att få spela med Liv. Vi har gått sida vid sida sedan vi båda sökte till scenskolan. Hon gick i Stockholm, jag i Malmö. När jag fick veta att hon var med, var det en no-brainer.

På tv är Erik aktuell i SVT:s dokumentärserie ”En perfekt förälder”, som startade i SVT 1 i onsdags. Hela serien på fyra avsnitt finns på SVT Play. Den tacklar på ett både engagerande och roligt sätt föräldrarollen. Vardagsbekymmer som alla föräldrar kan känna igen sig i.

– Om jag skulle göra programledarrollen, måste det vara något jag bottnar i och är nyfiken på själv. Jag skulle inte kunna leda ett färdigt format. Men den här serien har sitt ursprung i min egen föräldranoja, jag har grubblat mycket över hur man ska vara en bra förälder. Jag pratar med hjärnforskare, psykologer, forskare, poddare och försöker komma fram till hur man blir en perfekt förälder. Mina egna barn är med på ett hörn, som inspirationskälla.

Att dokumentärserien blivit av, bottnar förstås i att han med ”Bonusfamiljen” och dess miljonpublik liksom blev hela Sveriges bonuspappa.

”Ligger åt vänster”

Och de kunde knappast ha hittat en mer lämplig skådespelare för rollen.

– Jag har bonusfamiljen i mitt blod och dna, säger han och skrattar.

Vi tar det från början. Erik växte upp i Enskede strax söder om centrala Stockholm. Pappa George Johansson är mest känd som författaren av de populära barnböckerna om Mulle Meck. Mamma Sylvia Åkerblom var grafisk formgivare. De skilde sig när Erik var tre år.

– Jag var så liten, kommer knappt ihåg något annat än att bo varannan vecka, med olika bonusföräldrar, bonuskonstellationer, dubbla julaftnar, hej och hå, ryggsäcken på fredagen till ena föräldern, så hade man glömt något, man fick åka tillbaka och hämta det, det är en del av mitt dna. Det har alltid varit funktionellt och värdigt mellan mina föräldrar. Nu lever jag själv likadant i min nuvarande relation. För mig är det det enda normala.

Hur började du som barnskådespelare?

– Där jag växte upp fanns Enskedespelet. Ett arbetarspel som grundades av socialdemokraterna på 1980-talet. Sommarteater med politiskt budskap i ett cirkustält i ”Maggan”, Margaretaparken. Vi bodde bredvid och mamma var engagerad i det och jag började när jag var 9-10 bast. Jag fick en kick rent egoistiskt att stå på en scen och när 100 personer sjöng kampsånger, då kände man att man påverkade samhället på något sätt.

– Jag spelade fotboll parallellt, men teater var roligare. Nu går min son också i Enskedespelets teatergrupper.

Delar du samma värderingar fortfarande?

– Kanske inte lika mycket och tydligt som i Enskedespelet. Men mina värderingar ligger åt vänster, absolut.

”Vet fan om jag är billigare”

Erik Johansson hade fått blodad tand. Han fick roller i tv-serien och filmen om Bert och i tv-serien och filmen ”Eva & Adam”, som den stökiga storebrorsan.

– De gjorde jag som tonåring. Men de går i repris hela tiden och finns nu att streama, den rollen får jag nog alltid dras med.

Som vuxen skådespelare är det flera produktioner där han fått roller i sista stund. Nära vännen Josephine Bornebusch har därför skämtat med honom och sagt ”Erik Johansson, när du inte har råd med Jonas Karlsson”.

– Så har det varit lite längre bak i tiden, nu är jag nog mer etablerad, jag kanske finns med bland namnen man bollar först.

– Jag vet i fan om jag är billigare än Jonas Karlsson längre, säger han och skrattar.

Snackar ni skådespelare ofta om det, vad ni får betalt?

– Nä, inte så mycket, men jag tycker man ska göra det, så man kan ha en enad front mot giriga producenter. Det är inte så vanligt, men det händer att de säger: ”Du får det här, men du får inte säga det till någon annan”.

Av allt Erik har gjort, har inget varit i närheten av den uppståndelse som ”Bonusfamiljen” har väckt.

Terapeutiskt

Han kan inte nog berömma Vera Vitali och alla de andra inblandade i serien och säger att det är en serie där skådespelarna kan ha mycket input och förslag när de spelar in. Då – när vi träffas – säger han att gärna skulle göra en fjärde säsong. Efter vårt möte har det avslöjats att det en fortsättning.

– Jag är glad att serien haft sådan genomslagskraft. Att väldigt mycket folk tycks känna igen sig, många kommer fram och säger att ”det är precis så vi har det”. Vi tycks ha fångat upp och speglat folks tillvaro, det har nästan fungerat lite terapeutiskt, verkar det som.

Själv separerade han från sina barns mamma, samtidigt som tv-serien spelades in. Så han gick i parterapi på riktigt, samtidigt som han några timmar tidigare kanske hade spelat in scener där hans och Vera Vitalis rollfigurer Patrik och Lisa gick i parterapi hos Johan Ulveson och Ann Petrén.

– Det var olika perspektiv och infallsvinklar, både åt det ena och det andra hållet, det var lite bisarrt… men givande, kan man säga.

Hur ser livet ut i dag?

– Jag är varannan vecka-pappa och lever med ny partner, Lisa Sjösten, som är i mediebranschen. Jag är på en väldigt harmonisk plats i tillvaron, det funkar otroligt bra.



Namn: Erik Johansson.

Ålder: 40.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Familj: Sambo, två barn, 6 och 8 år.

Karriär: Över 50 film- och tv-roller, bland annat ”Höök”, ”De halvt dolda”, ”Himlen är oskyldigt blå”, ”Våra vänners liv”, Annika Bengtzon-serien, tre Sune-filmer, ”Blå ögon”, ”Det som göms i snö”, ”Maria Wern”.

Aktuell: På bio i ”Tills Frank skiljer oss åt”. I SVT 1 i ”En perfekt förälder” och ”Innan vi dör”.

Erik Johansson om…

…Ann Petrén och Johan Ulveson:

– De som spelar mina terapeuter i ”Bonusfamiljen”, råkar också vara de som har betytt mest för mig som skådespelare. Hon hjälpte mig att komma in på scenskolan. Han och jag är jättegoda vänner, lika underbar som människa som att spela mot.

… Rolf Lassgård:

– Det var en ynnest att få honom som min pappa när jag gjorde första filmrollen i ”Familjehemligheter” (2001). Det var otroligt stort för mig. Jag ville ge något fint till min son, därför heter han Rolf.

… varför han själv kallas för ”Jerka”:

– Mina kompisar har alltid kalla mig för det. Det blev mer etablerat när vi gjorde ”Stockholm boogie” (2005) eftersom jag hette det i filmen. Erik Johansson är världens tråkigaste namn. Tror det finns 400 000 i Sverige.

… tv-serien ”Våra vänners liv” (2010):

– Kanske mitt första genombrott. Synd det bara blev en säsong, det fanns tankar om fler. När vi träffas brukar vi säga att vi ska göra ”Våra vänners liv – 10 år senare”. Nu får det väl bli femton. Det är något jag på riktigt skulle vilja göra. Samla bandet igen. Så nu driver jag det projektet, via Aftonbladet.

… Sandhäxan, restaurangen han driver med några kompisar på Gästrikegatan i Stockholm:

– En mackrestaurang, bara mackor och öl, Urquell, ingen IPA, jag tycker det där grumliga pisset är helt onödigt. När jag lagar mat hemma blir det mest pasta och grytor.

… att tävla med Emma Molin i Kanal 5:s frågelek ”Alla mot alla med Filip & Fredrik”:

– Det är kanske inte något man ska göra om man är en superseriös svårmodig skådis. Men jag vill bara ha kul. Det är världens roligaste program att göra.