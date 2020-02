Snabba ryck på resmålen avgjorde ”På spårets” kvartsfinal

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 07 februari 2020 kl. 21.20

Sällan har det så tydligt visat sig hur avgörande det är att hitta rätt på resmålen i SVT:s ”På spåret”, som i kvartsfinalen.

Två snabba ryck på åtta poäng, innebar att det ena laget utklassade det andra.

Foto: CAROLINA BYRMO Josefin Johansson och Johar Bendjelloul

Det var kvartsfinal, eller Andra chansen som Kristian Luuk kallade det.

De bästa grupptvåorna skulle göra upp om vem som skulle få möta ”Jossar”, Johar Bendjelloul och Josefin Johansson, ett av de två favorittippade lagen.

Kändes lite ovisst i förväg. Komikern Jonatan Unge la in en liten brasklapp och sa:

– Jag är nästan trött. Vi är ganska nöjda nu. Vi är inte så taggade.

– Jag får hålla moralens flagga högt, sa hans medtävlande mamma Cecilia Hagen.

Sedan ryckte Jonatan Unge sönder matchen. Uppfattade smart nog ett par av ledtrådarna och hittade rätt till Puerto Rico på åtta poäng. Cecilia Hagen såg glatt förvånad ut.

Foto: BJÖRN LINDAHL Cecilia Hagen och sonen Jonatan Unge



Allt medan motståndarna totalt hamnade fel när Isobel Hadley Kamptz efter att ha hört uttrycket USA:s Åland, gissade på Haiti. Herregud, den enda amerikan jag kommer på som åkt till Haiti är väl Sean Penn som åkte dit för att hjälpa till och stötta efter jordbävningen år 2010.

– Är ni överens? frågade Kristian Luuk.

– Det måste vi nog vara för Isobel svarade just det, sa Kalle Lind.

Sedan utbröt diskussioner som fick Kristian Luuk att till sist säga:

– Vilket tjafs det är i buren!

När sedan Cecilia Hagen visste namnet på en sjöofficer på första delfrågan, hade laget en 11-1-ledning. Svårt att plocka in.

Även på nästa resmål Porto ryckte Jonatan blixtsnabbt på åtta poäng. Han hade koll på att de hade vunnit Champions League i fotboll. Mamma Cecilia var lika överraskad även denna gång.

I förstaklasskupén blev stämningen bara allt sämre…

Och plötsligt är inte ”Jossar” lika självklara favoriter längre i nästa veckas semifinal.

Så bra var lagen:

Cecilia Hagen/Jonatan Unge. Mor och son. Hon är mångårig Expressen-skribent. Har tävlat framgångsrikt tidigare i ”På spåret”. Har både vunnit och varit i final ett par gånger. Han har utsetts till Sveriges bästa stå upp-komiker. Också känd via radion och poddar. Vann nu överlägset med 41-26.

Isobel Hadley Kamptz/Kalle Lind. Hon är vass krönikör, kulturskribent och författare. Han är krönikör, författare och programledare, som på ett kul sätt har snöat in på udda kultur och märkliga fenomen. Aktuell med en biografi om Hans Alfredson. Hadley/Kamptz är betydligt mer uppsluppen än vad man kan tro av de seriösa ämnen hon annars skriver om. Han gör hela tiden småroliga iakttagelser. Men nu var de inte alls samspelta och stämningen i förstaklasskupén sjönk snabbt. Fick storstryk med 26-41.

Så bra var musiken:

Amason med sångerskan Amanda Bergman i spetsen. Känns direkt som, minst, näst bäst hittills, bredvid Mando Diao, i den "stafett” av husband programmet infört den här säsongen.

Gjorde coola och personliga versioner av både ”Despacito” och ”Du är den ende”.

Några kul repliker:

Det är ett litet hål där, mellan 200 E. Kr. och 1945. Men där kan ni fylla i genom att chansa lite. Domaren Fredrik Lindström om glappet för Kamptz/Lind, sedan de berättat om vilka tidsperioder de kan mest om.

Det är den musikal jag fick se för min pappa. Allt annat var skit. Jonatan Unge efter att lätt ha identifierat den musikal, ”West side story”, som var rätta svaret på en delfråga.

