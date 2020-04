Därför blir Hollywood aldrig som förr

Publicerad: 06 april 2020 kl. 09.49

Foto: Michael Sohn / TT NYHETSBYRÅN Martin Freeman är en av stjärnorna som gör intervjuer över videolänk.

HOLLYWOOD

Det tog tre veckor.

Sen rullade Hollywoods PR-maskin igång igen.

Men som förr blir det aldrig mer.

I veckan har jag ”träffat” Martin Freeman (Hobbit) online. Han tog emot från sitt kontor i huset hemma i London.

Hollywoodmogulen Jeffrey Katzenbergs bostad fick jag däremot inte se något av. Han, som i dagarna rullar ut Quibi, miljardsatsningen med program riktade mot mobila plattformar, fick trots idoga försök inte till tekniken med videosamtal. I stället fick han ringa upp på gammalt beprövat sätt.

Sandra Oh, däremot, klarade uppgiften galant och satt så nära datorn att det kändes som om hon tryckte in ansiktet i kameran. Bakom henne – i en bokhylla - skymtade de gyllene statyetter hon vunnit under den långa karriären som innefattar ”Sideways” och tv-serien ”Greys anatomy”.

Det är inte ofta såna här möten blir särskilt spännande. Men i nuläget tar vi tacksamt emot dem – precis som kändisarna verkar göra. Kanske beror det på att vi alla på väg att bli en smula galna under den här påtvingade karantänen och desperat söker något att sysselsätta oss med.

Arbetsveckan avslutades med Cate Blanchett. När corona-viruset blommade ut på allvar tog hon familjen och flydde från jobb i London till en avskild plats på landet.

Gräsbrand i sommarhettan

Under videosamtalet vekade det nästan som om hon skämdes för trivialiteterna vi pratade om.

Det är inte så svårt att förstå. Visserligen är hennes nya tv-serie, ”Mrs America”, allvarlig och tacklar kvinnokampen i början av 1970-talet, men för många känns det underligt att snacka serier när världen står i brand.

Frågan är vad som är bäst att göra, och var man drar gränsen?

Själv tillhör jag skaran som tycker att vi behöver flykten Hollywood ger. Speciellt viktigt blir den i tider som de här när allt känns nattsvart, dödsfall rapporteras som om de vore idrottsresultat och viruset sprids likt en gräsbrand i sommarhettan.

Här i Hollywood pratas det redan om rivstarten som kommer när allt återgår till det normala.

Men med hot om 2,2 miljoner dödsoffer bara i USA, en arbetslöshet på 35 procent och inhemska splittringar lär det nya normala inte spegla det gamla.

Säkerligen kommer vi så småningom också över det här, men ingen går obemärkt ur det.

Sandra Oh i videochatt för nya säsongen av ”Killing Eve”

avMagnus Sundholm

