”Skam”-Noora som problemfylld kristen

avJens Peterson

1 av 3 | Foto: Jens Peterson Josefine Frida Pettersen i Toronto.

TORONTO. Hon blev känd som Noora i norska succé-serien ”Skam”.

Nu spelar Josefine Frida en kristen tonåring som tappar tron. Hon har blivit vald till Rising Star på filmfestivalen.

– ”Skam” har betytt mycket för mig, säger Josefine Frida. Därför jag är här och därför kände jag att det var skådespelare jag ville bli när jag blev stor. ”Skam” var viktig för det blev så stort.

”Disco” heter den norska filmen, regisserad av Jorunn Myklebust Syversen. Josefine Frida Pettersen spelar Mirjam, som växer upp i en strängt kristen familj. Henns styvpappa är pastor i församlingen och all Mirjams tid ägnas åt kyrkan och att försöka omvända andra.

I församlingen är också musik och dans viktiga. Mirjam är duktig, men när hon får problem anklagar de vuxna henne för att brista i tron.

- Jag hade aldrig läst eller sett något liknande i Norge, säger Josefine Frida. Jorunn har gjort reserach jättelänge och när jag fick rollen följde jag med henne till kyrkor. Pratade med präster och praktiserande kristna, men också avhoppare.

Vad lärde du dig?

- Det var mycket jag aldrig tänkt på förr och inte visste finns, säger Josefine Frida. Man lär sig av dem man möter, men också mycket om sig själv när man spelar in film där man måste gå in så djupt och exponera sidor av sig själv. Då vet man att man valt rätt roll.

I Toronto är hon en av åtta Rising Star, fyra från Kanada och fyra från resten av världen.

- Det är väldigt annorlunda. I vanliga fall är jag glad att vara hemma, men plötsligt kastas man ut i storstaden. Väcks klockan fem på morgonen och programmet är fyllt till midnatt. Jag har nyss haft tre timmar med en acting coach.

Får du fortfarande reaktioner på ”Skam”?

- Ja, men det har lugnat sig. I Skandinavien är folk rätt chill när de ser människor de känner gen, så det är inget jobbigt. Bara trevligt.

Vet du vad nästa filmroll blir?

- Hmmm... ja, men jag får inte säga något.

