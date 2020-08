”Paradise hotel”-paret om bröllopsstressen: ”Mått så dåligt”

Kristian Täljeblad och Anna Pankova ska gifta sig i tv

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 29 augusti 2020 kl. 21.50

Kristian Täljeblad och Anna Pankova ska gifta sig om en månad framför tv-kameror.

Men pandemin och den ekonomiska aspekten har försvårat bröllopsplaneringen.

– Jag har mått så dåligt över det här att jag inte ens har velat prata om vårt bröllop, säger Anna Pankova.

Kristian Täljeblad, 30, och Anna Pankova, 23, träffades i realityprogrammet ”Paradise hotel” och blev ett par. Paret förlovade sig i Mexiko i våras och ska gifta sig om en månad på ett träslott i Knivsta.

Men coronapandemin har inte gjort bröllopsplaneringen helt enkel.

– Vi har försökt skära ner på gästlistan, så vi har endast 56 personer som vi har bjudit in, säger Anna Pankova.

Foto: Tony Ottosson / Viaplay Sverige Anna Pankova och Kristian Täljeblad.

– Det är tufft, vi har haft corona i åtanke och då har gästlistan blivit svår att få ihop. Det har absolut varit det svåraste för oss, det tog längst tid att sätta. Det är omöjligt att veta, men jag tror inte att det finns någon som verkligen förväntar sig en inbjudan som inte har fått det, säger Kristian Täljeblad.

”Paradise hotel”-tema

Eftersom paret träffades i ”Paradise hotel” kommer det också att spegla sig i temat med färgerna, det tropiska, fjärilen och också det klassiska momentet ”Pandoras ask”, men en mycket snällare variant än den i programmet.

– Men just nu är allt faktiskt lite upp i luften, vi har försökt ordna bröllopet inte bara under sju månader men också under en pandemi, säger Anna Pankova.

– Det är en månad kvar, men det är mycket som inte är satt än. Vi är lite ute i sista sekund. Vi tänkte vara traditionella och gifta oss inom ett år från förlovningen, och vi kommer att lyckas, men jag tror att vi verkligen behöver den här sista månaden för att spika allting, säger Kristian Täljeblad.

Det blir eventuellt en kortare resa direkt efter bröllopet, men en riktig smekmånad kommer paret att vänta med.

Mått dåligt

Anna Pankova säger att hon har varit väldigt stressad över planerandet.

– Jag har mått så dåligt över det här att jag inte ens har velat prata om vårt bröllop, för att det har orsakat sådan stress för mig. Vi började planera innan pandemin, och när den slog till isolerade vi oss helt.

Foto: OLA AXMAN Kristian Täljeblad och Anna Pankova.

Först var hon orolig över om bröllopet ens skulle bli av, och sedan blev hon stressad över den ekonomiska aspekten att överhuvudtaget ha råd med ett bröllop när de på grund av pandemin inte hade lika mycket jobb som vanligt.

– Och vi hade fått för oss att också köpa en lägenhet. Så då gick tankarna att det här kommer att gå skit. Men nu de senaste månaderna när vi kunnat jobba igen känns det lite lättare, men det är fortfarande mycket som ska lösas.

”Blir förhoppningsvis bra”

Kristian Täljeblad säger att han har lite mer av en ”det blir som det blir”-inställning, medan Anna Pankova är mer av en perfektionist.

– Var det dumt att planera ett bröllop på sju månader? Ja, det var det nog. Jag skulle inte rekommendera det, man kan faktiskt ta mer tid på sig. Men äh, nu gör vi det här, nu genomgör vi det och det blir förhoppningsvis bra, säger han.

Filmas till serie

Dessutom är ett kamerateam på plats för att dokumentera både bröllopet och vägen fram till altaret till serien ”Anna & Kristian: Forever”.

Men däremot står inte Viaplay, där serien kommer visas, för bröllopskostnaderna. Det får paret stå för själva.

– Vi får ersättning för att vi spelar in och filmar, som vilket arbete vem som helst, men bröllopet står vi för själva och det är vi som helt bestämmer planeringen och hur mycket vi vill lägga på bröllopet, säger Kristian Täljeblad.

– De är bara där och dokumenterar, säger Anna Pankova.

”Anna & Kristian: Forever” sänds på Viaplay och Viafree med premiär den 11 oktober.

