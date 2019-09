Emmygalan + FÖLJ

Det här krävs för en svensk Emmy-succé

Favoriterna som hotar Skarsgård och Renck

avMagnus Sundholm

22 september 2019 16:57



1 av 2 | Foto: Christine Olsson/TT Stellan Skarsgård kan vinna för sin roll i”Chernobyl”.

HOLLYWOOD. I natt smäller det.

När Emmygalan natten till måndagen arrangeras i Los Angeles har både Johan Renck och Stellan Skarsgård stora chanser att ta hem Emmy-priser för miniserien ”Chernobyl”.

Men svenskarna möter tufft motstånd.

Både Renck och Skarsgårds chanser tippas av branschexperter just under favoriterna.

För att Renck ska få gå upp på scenen i Microsoft Theatre och ta emot tv-branschens gyllene statyett måste dock ”When they see us” besegras.

För Skarsgård handlar motsvarande situation om Ben Whishaw. Han är tack vare insatsen i ”A very english scandal” storfavorit till vinna utmärkelsen för bästa manliga biroll i en miniserie eller tv-film.

Oavsett hur det går visar nomineringarna i de här klasserna att det är verklighetsbaserade serier som fallit de röstande i Emmy-racet i smaken.

”Chernobyl” har 19 nomineringar

”Chernobyl” kretsar kring kärnkraftskatastrofen i Sovjetunionen 1986. ”When they see us” bygger på en verklig händelse från 1989 då fem svarta tonåringar från Harlem i New York felaktigt anklagades för en brutal attack i Central Park.

”A very english scandal” tacklar skandalen där den brittiske toppolitikern Jeremy Thorpe 1979 anklagades för att ha försökt mörda sin hemlige älskare.

Stellan Skarsgård och Paul Dano (”Escape from Dannemora”) var utmärkta och återhållsamma men den här britten har redan vunnit en Golden Globe för porträttet av en man som var allt annat än det”, motiverar Hollywood Reporter bedömningen.

”When they see us” kan inte mäta sig med de 19 nomineringar som ”Chernobyl” stoltserar med, men serien har flest nomineringar för skådespelare (8) och Hollywood Reporter tycker att ämnet ligger mest rätt i tiden.

Redan en svensk vinnare

Samma sak är branschtidningen Varietys analytiker inne på:

””When they see us” är en viktig, välgjord och känslomässig serie om den tid vi lever i. Det är svårt att se hur skaparen Ava DuVernay inte ska gå upp på scenen. Men det är samtidigt en mycket tuff kategori”.

De amerikanska experterna glömmer dock något som talar till Skarsgårds och Rencks fördel. Emmyjuryn har redan visat hur mycket den imponerats av ”Chernobyl”. I förra veckans förhandsceremoni inför nattens gala tilldelades svenske Jakob Ihre en Emmy för bästa bästa foto för ”Chernobyl”.

