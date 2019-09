Tv-stjärnan till sjukhus med hjärtproblem

Duane “Dog” Chapman inlagd efter smärtor

avLinn Elmervik

17 september 2019 08:55

Realitystjärnan Duane “Dog” Chapman har förts till sjukhus.

Enligt People har tv-profilen hjärtproblem.

– Jag kan bekräfta att Dog får läkarvård, säger tv-profilens talesperson till sajten.

Duane Chapman, 66, fördes till ett sjukhus i Colorado i lördags efter att ha upplevt smärta i bröstet. Nu ligger han inlagd och undersöks av läkare. Tv-profilen riskerar att behöva genomgå en hjärtoperation.

– Jag kan bekräfta att Dog får läkarvård och vilar bekvämt. Tack för alla hälsningar, fortsätt skicka dem, säger en talesperson till People.

Chapmans exakta hälsotillstånd är inte känt.



1 av 2 | Foto: David Zalubowski / TT NYHETSBYRÅN Duane ”Dog” Chapman.

Frun dog i somras

Duane ”Dog” Chapman var tillsammans med frun Beth Chapman huvudpersonen i realityserien ”Dog the bounty hunter” som sändes mellan 2003 och 2012. När serien lades ner gjorde paret spin off-serien ”Dog and Beth: On the Hunt”. Serien bygger på att duon agerar prisjägare för att hitta personer som brutit mot sina borgenavtal.

I juni i år dog Beth Chapman i sviterna av strupcancer, 51 år gammal.

För en dryg månad sedan berättade Duane Chapman om den tuffa tiden efter fruns död.

– Jag kommer aldrig att ta bort Beth från bröstet, jag har hennes namn där. Och jag kommer aldrig att gifta mig igen, sa han till People.

