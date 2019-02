Karl Lagerfeld + FÖLJ

Modedesignern Karl Lagerfeld är död

Var sjuk senaste tiden

avAndreas Hansson , Ebba Thornéus , Cornelis Rikken

NÖJE 19 februari 2019 12:27

Modedesignern Karl Lagerfeld är död, 85 år gammal, skriver franska Le Figaro.

Han var sjuk och har den senaste tiden tvingats ställa in flera modevisningar.

– Det är mycket som är hemlighetsfullt när det gäller honom, men rykten har gått om att han har varit krasslig, säger modeexperten Susanne Ljung.

Modeskaparen och designikonen Karl Lagerfeld hade enligt tidningen varit sjuk i ett par veckor innan beskedet om hans bortgång kom under tisdagen.

Han ska ha tagits in på amerikanska sjukhuset i Paris i går och avlidit på morgonen i dag, tisdag. För en månad sedan ska han ha tvingats ställa in sin närvaro på scenen på en av Chanels modeshower i Paris i januari med förklaringen att han var ”trött”.

Han var chefsdesigner för modehuset Chanel sedan 1983.

– Alla sa: ”rör det inte, det är dött, det kommer aldrig att komma tillbaka”. Då tyckte jag att det var en utmaning, har han sagt till The New Yorker.

Året därpå, 1984 startade han sin egen klädlinje Karl Lagerfeld.

Han har också haft samarbeten med H&M, 2014 blev det rusning efter designerplaggen. Han var känd för sina solglasögon, sitt långa vita hår och vita kragar.

Margareta van den Bosch, kreativ rådgivare på H&M, kommenterar Karl Lagerfelds död i ett mail till Aftonbladet:

”Jag är ledsen att höra att Karl har gått bort, han kommer verkligen vara saknad. Han är en ikon och hans bidrag till modevärlden får inte underskattas”, skriver hon.

På Twitter har hyllningarna till modeikonen börjat trilla in. Bland annat skriver Lilly Allen att han fick henne att känna sig som en prinsessa.

“Jag förstod aldrig riktigt vad du såg i mig, men jag är för alltid tacksam för stödet du och Chanel har gett mig under de senaste 15 åren. Vila i frid Karl, du var ett sant geni och kommer vara otroligt saknad”, skriver hon.

”Varit krasslig”

Susanne Ljung, modeexpert och programledare av Stil i P1, tror att modeikonens död kommer påverka modebranschen.

– Han har haft extremt stort inflytande. Han är en av de viktigaste personerna i den moderna modehistorian eftersom han har varit på sin post på Chanel sedan 1983. Han har omformulerat hur vi ser på lyxmode och lyckades svänga upp Chanel till nya höjder eftersom det höll på att tyna bort. Många har tittat på både hans skapande och affärsmodell.

Foto: Malin Hoelstad/ TT Susanne Ljung.

Hon menar däremot att beskedet om hans död inte kom helt oväntat.

– Det är mycket som är hemlighetsfullt när det gäller honom, men rykten har gått om att han har varit krasslig.

”Måste fortfarande bli bättre”

Karl Lagerfeld föddes i Tyskland 1933 och emigrerade till Paris som ung tonåring. Han blev snart assistent till Pierre Balmain efter att ha vunnit en tävling med en egendesignad ullkappa 1954, och arbetade sedan med Fendi och Chloe. 1983 började han på Chanel. Året därpå lanserade han sitt eget märke.

Han arbetade in i det sista, 2015 förutspådde han just det i en intervju med New York Times och påpekade att Coco Chanel, grundare och hans föregångare på företaget, dog mitt i arbetet med en ny kollektion. Lagerfeld piskades hela livet av sin självbild.

– Jag tycker alltid att jag kan göra bättre. Jag tycker att jag är lat och att jag borde anstränga mig hårdare. Och det är därför jag kan fortsätta framåt. Är du nöjd med vad du gjort är det väldigt, väldigt illa. Jag är inte paralyserad av framgång eftersom jag i mina ögon inte är framgångsrik alls. Jag måste fortfarande förbättra mig. Det låter fånigt, men det är sant... Som i showbiz är du aldrig bättre än din senaste show. Jag säger till och med att, nej, du är aldrig bättre än din nästa show, sa han till WWD 2017.

Vikthånade Adele

Han har blivit en av världens största popkulturella ikoner och har samarbetat och blivit vän med flera stora stjärnor och kungligheter genom åren, däribland Lindsay Lohan, Kris Jenner och Mariah Carey. Ett av hans sista samarbeten blev med Cindy Crawfords dotter Kaia Gerber, 17. Han har tidigare rekryterat kändisbarn som Johnny Depp och Vanessa Paradis dotter Lily Rose Depp, Sylvester Stallones dotter Sistine och Lionel Richie’s dotter Sofia Richie.

2005 skrev han den bästsäljande viktminskningsboken ”The Karl Lagerfeld diet”. 2012 stormade det sedan kring den rockstjärneartade modeprofilen, 2012 kallade han artisten Adele ”lite för fet”, något han sedan backade från och menade var en komplimang. Han ska ha sänt sångerskan ett stort antal designerväskor som ursäkt. Strax därpå skapade han åter brittisk ilska genom att håna Pippa Middletons utseende, och att hon ”bara borde visa sin rygg”. Redan 1993 fick han dock Voguechefen Anna Wintour att lämna hans modeshow med porrstjärnan Moana Pozzi som modell. Han har även haft ett långgående pälsbråk med PETA, som mojnade 2010 när Lagerfeldt ansåg fejkpäls tillräckligt likt riktig päls för att användas i mode.

Foto: AFP Karl Lagerfeld poserar vid en bild på sin älskade Choupette.

Ville gifta sig med katten

Lagerfeldt hade ett långt förhållande med Jacques de Bascher till dennes död i aids 1989. Och har skaffat bostäder runtom i Paris och på Manhattan. Han sa 2013 att han hade gift sig med sin birmakatt Choupette ”om det varit lagligt”.

Lagerfeldts katt har tjänat miljoner i sitt jobb som modell för lyxmärken. Choupette har en egen privatjet, två hembiträden och en livvakt. Katten har också ”skrivit” en biografi.

⁠ Texten uppdateras.

